Mainz verleiht Nebel nach Karlsruhe

FIRO/FIRO/SID/Ralf Ibing

Mainz 05 verleiht Paul Nebel (l.) an den Karlsruher SC

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Offensivspieler Paul Nebel an Zweitligist Karlsruher SC verliehen.

Wie die Rheinhessen am Montag mitteilten, soll der 19-Jährige bei den Badenern in der kommenden Saison "mehr Spielpraxis auf hohem Niveau erhalten".

Eine Kaufoption ist demnach nicht Teil der Vereinbarung. "Die Beispiele Stefan Bell und Robin Zentner zeigen, dass eine Leihe gut sein kann, um wichtige Erfahrungen zu sammeln und anschließend bei Mainz 05 in der Bundesliga noch besser angreifen zu können", sagte Sportvorstand Christian Heidel.

In der vergangenen Saison kam Nebel unter Trainer Bo Svensson nur in zehn Ligaspielen zum Einsatz, oft wurde er erst in der Schlussphase eingewechselt.