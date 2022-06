Götze klagt FC Bayern an: Entwicklungszeit "nicht gegeben"

imago sportfotodienst

Blickt auf seine Zeit beim FC Bayern kritisch zurück: Mario Götze

Obwohl Mario Götze erst vor wenigen Tagen 30 Jahre alt geworden ist, hat der Offensivspieler schon mehr erlebt als die meisten Profis in ihrer kompletten Laufbahn. Der WM-Held von 2014, der in der Bundesliga für den BVB und den FC Bayern auflief, nahm sämtliche Höhen und Tiefen des Fußballer-Lebens mit. In einem Interview hat der Ex-Nationalspieler jetzt auf eines der unerfreulicheren Kapitel seiner Karriere zurückgeblickt.

37 Millionen Euro waren Bayern München die Dienste von Mario Götze im Sommer 2013 wert. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an der Säbener Straße, die der gebürtige Memminger in der Folge jedoch nie ganz erfüllen konnte.

2016 endete die Zusammenarbeit schließlich. Götze kehrte zum BVB zurück, im Gegenzug erhielt der FC Bayern zumindest einen Teil der einst gezahlten Ablöse (ca. 22 Millionen Euro) wieder.

Dennoch würde sich der Edeltechniker aus heutiger Sicht nicht als gescheitert ansehen. "Ich glaube, ich hätte mir mehr Zeit nehmen sollen", erklärte Götze im Gespräch mit der französischen Sportzeitung "L'Équipe".

Götze: FC Bayern hat mir die nötige Zeit "nicht gegeben"

Der Golden-Boy-Gewinner von 2011 zog einen Vergleich heran.

"Wir sehen es ein wenig bei Robert Lewandowski. Seit 2014 ist er in München, und die letzten beiden Jahre waren noch besser als die ersten", betonte Götze, der Karim Benzema bei Real Madrid eine vergleichbare Entwicklung attestierte.

Hier liege das große Problem. "Ich habe mir diese Zeit nicht gegeben, der Verein hat sie mir auch nicht gegeben, das ist ein wichtiger Faktor", resümierte der Profi der PSV Eindhoven, der Trainer Roger Schmidt angeblich nach Portugal zu Benfica folgen will.

Götzes Fazit: "Es wäre spannend, zurück nach München zu gehen und ihnen zu erklären, warum wir zusammen weitermachen sollten. Aber niemand weiß, wie mein Leben verlaufen wäre."