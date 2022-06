Presse: "Ein Ärgernis für Hansi Flick und sein Team"

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Deutschland und England trennten sich in der Nations League mit 1:1

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Nations League nicht über ein 1:1 gegen England hinausgekommen. Dabei präsentierte sich die Elf von Bundestrainer Hansi Flick spielfreudig und lag bis zur Schlussphase sogar durch das Tor von Jonas Hofmann in Führung. Doch Harry Kane erzielte per Strafstoß noch den Ausgleich für die Three Lions. Die Pressestimmen zum Länderspiel-Klassiker:

Deutschland

kicker: "Kane gnadenlos vom Punkt: England entreißt Deutschland den Sieg. Nach dem 1:1 gegen Italien hat sich die deutsche Nationalmannschaft auch mit 1:1 von England getrennt. In einer unterhaltsamen Partie mit zahlreichen Torchancen gab die DFB-Auswahl den Sieg kurz vor Schluss aus der Hand."

RTL: "'Extrem blöd': Später England-Elfer verhindert Sieg der DFB-Elf. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Revanche an England für das Achtelfinal-Aus bei der EM im Vorjahr verpasst: In München trennte sich die DFB-Elf in der UEFA Nations League von den 'Three Lions' mit 1:1 (0:0) und muss unter Bundestrainer Hansi Flick weiter auf einen Sieg gegen einen 'Großen' warten."

n-tv: "'Dumme Aktion' versaut Bundestrainer die Premiere. Nach den Niederlanden und Italien bleibt Hansi Flick auch gegen England ohne Sieg. Trotzdem ist der Bundestrainer mit der Leistung der DFB-Elf in der Nations League höchst einverstanden. Einzig ein Fehler in der Schlussphase trübt die Bilanz des mutmachenden Abends."

Süddeutsche Zeitung: "Ein völlig anderes 1:1. Die deutsche Elf präsentiert sich gegen England deutlich munterer als zuletzt gegen Italien. Am Ende reicht es zwar wieder nicht zu einem Sieg gegen einen sogenannten Großen - doch die Stärken der Mannschaft deuten sich an."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Spätes Elfmetertor vermasselt den Erfolg. Hart oder herzhaft, das war ein schmaler Grat am Dienstagabend. Aber auch einer, der Hochspannung und beste Unterhaltung garantierte zwischen Deutschland und England, diesen Lieblingsrivalen des Fußballs. Dass aus deutscher Sicht am Ende eines leidenschaftlichen, mitunter mitreißenden Spiels nur ein 1:1 heraussprang, war dann allerdings ein Ärgernis für Hansi Flick und sein Team."

Der Spiegel: "Hofmanns Tor reicht nicht zum Sieg. Lange sah es nach einem Erfolg für Deutschland aus. Bei einer verbesserten Leistung der DFB-Auswahl hatte Jonas Hofmann das Team in Führung geschossen – doch kurz vor Schluss kam Harry Kane."

England

Daily Mail: "Harry Kanes später Elfmeter rettet der Mannschaft von Gareth Southgate einen Punkt in der Nations League, sodass sie eine zweite Niederlage in Folge nach dem Führungstor von Jonas Hofmann in München vermeiden."

BBC: "Harry Kanes später Elfmeter bescherte England in Deutschland ein Unentschieden in der Nations League, während er erst der zweite Mann ist, der 50 Tore für sein Land erzielt."

The Independent: "Der späte Elfmeter von Harry Kane bringt England ein Unentschieden in der Nations League in Deutschland. England kommt mit einem Punkt davon, bekommt aber auch viel zu denken mit. Harry Kane erzielt mit einem umstrittenen sowie späten Elfmeter sein 50. Länderspieltor, um ein 1:1-Unentschieden gegen Deutschland zu sichern, das Gareth Southgates Mannschaft wahrscheinlich nicht verdient hatte."

Mirror: "Kane rettet England. England müht sich gegen Deutschland. Kanes später Elfmeter rettet den Tag."

Daily Star: "England rettete dank eines späten Elfmeters von Harry Kane ein dramatisches spätes Unentschieden gegen den Rivalen aus Deutschland. Der Tottenham-Stürmer hatte nach einer VAR-Überprüfung drei Minuten vor dem Ende die Gelegenheit zum Ausgleich und machte vom Elfmeterpunkt aus keinen Fehler."

The Guardian: "Der Elfmeter von Harry Kane rettet England in Deutschland den Nations-League-Punkt. Die Nations-League-Saison schien Gareth Southgate und England Kopfschmerzen zu bereiten. Die Idee war, auf das 0:1 am Samstag in Ungarn zu reagieren, aber England lag zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Jonas Hofmanns Tor hinten. Es war Deutschland, das Sicherheit im Ballbesitz zeigte, die vierköpfige Abwehrlinie von Southgate testete und sie wackelig aussehen ließ."