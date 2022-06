Schalke verkündet nächste Torwart-Entscheidung

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Michael Langer (l.) bleibt dem FC Schalke 04 ein weiteres Jahr erhalten

Nach dem Abgang von Aufstiegskeeper Martin Fraisl hat der FC Schalke 04 eine weitere Entscheidung in Sachen Torhüter-Besetzung verkündet.

Michael Langer wird den Königsblauen auch in der Spielzeit 2022/2023 erhalten bleiben. Der Torwart-Routinier steht bereits seit 2017 beim FC Schalke unter Vertrag und geht nunmehr in seine sechste Saison in Gelsenkirchen, teilte der Klub am Donnerstag mit.

Die sportliche Zukunft des Österreichers war bis zuletzt noch ungewiss, lief das Arbeitspapier von Langer doch zum Ende der Aufstiegssaison aus. Jetzt bestätigte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder, dass der Kontrakt mit dem 37-Jährigen um ein weiteres Jahr verlängert wurde.

FC Schalke 04: Michael Langer ein "Vorbild"

"Die abgelaufene Spielzeit hat gezeigt, wie wichtig Michael für das Team ist. Am Anfang der Saison stand er zweimal in der Startelf und zeigte dabei richtig gute Leistungen. Danach hat er sich problemlos wieder ins zweite Glied eingeordnet und die Mannschaft in anderer Rolle unterstützt – auch nach seinem Kreuzbandriss. Er ist ein Vorbild für die Jungs, was Einsatzbereitschaft und Professionalität angeht", sagte Schröder.

Der Torhüter selbst zeigte sich glücklich darüber, den Schalker Weg mindestens ein weiteres Jahr mitgehen zu können: "Ich freue mich wahnsinnig darüber, weiterhin ein Teil des Klubs zu sein. Es wird ein sehr herausforderndes Jahr. Der Kampf um den Klassenerhalt wird uns alles abverlangen, und ich will mit meiner Erfahrung und meinem Engagement in jeder Trainingseinheit meinen Beitrag dazu leisten und das Torhüter-Team bestmöglich unterstützen und pushen."

Erst fünf Einsätze für den FC Schalke 04

Langer zählt seit fünf Jahren zum Torwart-Team auf Schalke, hat selbst aber gerad einmal fünf Einsätze in dieser Zeit bestritten. In der abgelaufenen Saison war er Keeper Nummer drei hinter Martin Fraisl und Ralf Fährmann.

Wie Schalke außerdem erklärte, wird Langer neben seiner Rolle als vollumfängliches Kadermitglied der Lizenzmannschaft auch ein Trainee-Programm absolvieren, das sich über die Bereiche Vertragsmanagement, Scouting & Analyse, Sportmanagement und Torwarttraining zieht.