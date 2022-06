Schalke regelt Zukunft von Leihspieler

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Dong-gyeong Lee wird erneut vom FC Schalke 04 ausgeliehen

Im Eiltempo treibt der FC Schalke 04 seine Planungen für die neue Saison in der Bundesliga voran. Nach mehreren Neuverpflichtungen und einer Vertragsverlängerung ist nun auch die Zukunft eines Leihspielers entschieden.

Nach der Bekanntgabe des Engagements von Frank Kramer als Cheftrainer macht der FC Schalke 04 weiter Nägel mit Köpfen. In Tobias Mohr, Florent Mollet und Justin Heekeren wurden in den vergangenen Tagen gleich drei Neuzugänge präsentiert, Tom Krauß dürfte in Kürze folgen. Darüber hinaus wurde mit Torwart-Routinier Michael Langer verlängert.

Am Freitag machten die Knappen die nächste Personalentscheidung offiziell: Der Südkoreaner Dong-gyeong Lee wird erneut von Ulsan Hyundai ausgeliehen, diesmal bis zum Jahresende. Anschließend besitzt der Klub eine Option zur festen Verpflichtung des 24 Jahre alten Offensivspielers.

"Wir sind nach wie vor absolut von Dong-gyeongs Qualitäten überzeugt. Nachdem ihn zuletzt ein Mittelfußbruch ausgebremst hat, kann er in der Hinrunde hoffentlich zeigen, was für ein ausgezeichneter Techniker er ist", erklärte S04-Sportdirektor Rouven Schröder, der ergänzte: "Er ist variabel einsetzbar und wird uns in der Bundesliga offensiv Impulse verleihen.

FC Schalke 04: Frank Kramer freut sich auf Dong-gyeong Lee

Lee war im Winter in Gelsenkirchen aufgeschlagen, hatte für die Königsblauen jedoch nur ein Spiel absolvieren können. Seit Februar setzt ihn ein Mittelfußbruch außer Gefecht.

Der neue Trainer will den Nationalspieler jetzt wieder aufpäppeln. "Lee bringt ein wirklich spannendes Profil. Ich freue mich darauf, ihn bald in der täglichen Trainingsarbeit kennenzulernen und gemeinsam mit ihm seine Rolle in der Mannschaft zu entwickeln", sagte Frank Kramer.

Lee kündigte derweil an, es "kaum abwarten" zu können, "das Trikot in der kommenden Saison zu tragen und die Vereinsfarben auf dem Rasen zu repräsentieren."