Sommer vor Gladbach-Abschied?

IMAGO/Revierfoto

Yann Sommer könnte Borussia Mönchengladbach womöglich bald verlassen

Nach einer schwierigen Saison steht Borussia Mönchengladbach im Sommer von einem personellen Neuanfang. Den Trubel im Verein könnte womöglich auch ein Leistungsträger zur Flucht nutzen.

Wie der norwegische Journalist Havard Trygveit auf Twitter schreibt, ist der französische Erstligist Stade Rennes an den Diensten von Torhüter Yann Sommer interessiert. Selbiges berichtet auch die französische Regionalzeitung "Ouest-France".

#Rennes ser etter en ny keeper som første prioritering. De er i samtaler med både #Leeds om #Meslier og med #Gladbach om #Sommer. Ingenting veldig avansert endå, #Rennes vil først orientere seg om kostnader med forskjellige spillere og så ta en vurdering derifra. — Håvard Trygveit (@HaavardTrygveit) 9. Juni 2022

Der Klub aus der Bretagne sei bereits mit den Verantwortlichen der Borussia in Gesprächen. Noch seien die Verhandlungen aber nicht sehr weit fortgeschritten, heißt es im Bericht des "TV2"-Reporters, der innerhalb seines Senders als Experte für südeuropäischen Fußball gilt.

Rennes sei allerdings noch nicht auf Sommer als Top-Kandidaten festgelegt. Der Verein führe vielmehr Sondierungsgespräche mit mehreren Parteien, um die beste finanzielle Lösung zu finden, so der Bericht. Auch zum Franzosen Illan Meslier von Leeds United soll es Kontakt geben.

Die Gladbach-Führung um Sportdirektor Roland Virkus hatte zuletzt betont, den 2023 auslaufenden Vertrag mit der aktuellen Nummer eins "auf jeden Fall verlängern" zu wollen.

Sommer lässt Gladbach-Zukunft offen

Sommer selbst, in der zurückliegenden Saison in einer verunsicherten Mannschaft noch einer der stabilsten Akteure, spielt indes auf Zeit und hält sich die Option für einen Wechsel offen. In Rennes böte sich ihm noch einmal die Chance, international zu spielen.

Sollte er sich tatsächlich für einen Abschied entscheiden, dann wäre Rennes anscheinend nicht einmal seine einzige Möglichkeit.

Wie der englische "Chronicle" berichtet, soll sich der 33-Jährige auch beim Premier-League-Klub Newcastle United auf dem Wunschzettel befinden.

Die neureichen Magpies wollen sich demnach auf der Torhüterposition im Sommer neu aufstellen. Neben Sommer soll sich auch PSG-Backup Alphonse Areola im Blickfeld der Nordengländer befinden.

Beim Klub, der dem saudi-arabischen Staatsfond gehört, könnte sich der Schweizer das Karriereende wohl mit üppigen Bezügen vergolden.

Sommer wechselt 2014 für rund neun Millionen Euro vom FC Basel nach Gladbach. Seitdem ist er unumstrittener Stammkeeper und absolvierte 262 Bundesliga-Spiele.