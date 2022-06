Hertha BSC angeblich an Hinteregger interessiert

IMAGO/Revierfoto

Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt sorgte für Wirbel

Martin Hinteregger hat in den vergangenen Wochen für viele Schlagzeilen gesorgt. Eintracht Frankfurt stellt sich öffentlich weiterhin hinter den Innenverteidiger. Hertha BSC beobachtet die Situation des Österreichers wohl ganz genau.

Wie geht es zwischen Martin Hinteregger und Eintracht Frankfurt weiter? Diese Frage beschäftigt aktuell viele SGE-Fans. Der Abwehrspieler genießt bei den Anhängern Kult-Status. Doch zuletzt sorgte der 29-Jährige vermehrt abseits des Rasens für Aufsehen.

Vor wenigen Tagen wurde Hintereggers Geschäftsbeziehung zu einem rechtsextremen Lokalpolitiker aufgedeckt. Zuvor hatte sich der Defensivmann in der Öffentlichkeit kritisch über seinen Arbeitgeber geäußert.

"In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll", sagte Hinteregger Ende Mai der österreichischen "Kronen-Zeitung" und rückte Eintracht Frankfurt damit in ein schlechtes Licht.

Sportvorstand Markus Krösche betonte anschließend gegenüber "Sport Bild", dass Hinteregger "ein sehr wichtiger Spieler" sei. "Er weiß, was er an uns hat, und wir wissen, was wir an ihm haben. Wenn er nach der Sommerpause wieder da ist, setzen wir uns für eine klare Aussprache zusammen, die das auch auflösen wird. Dann ist das Thema durch, und es geht weiter. Da bin ich nicht nachtragend", meinte der SGE-Manager.

Hertha BSC soll Hintereggers Situation beobachten

Sollte Eintracht Frankfurt seine Meinung doch noch ändern, stünde Hertha BSC womöglich für einen Transfer bereit. Wie "Sport1" berichtet, beschäftigen sich die Berliner mit Hinteregger.

Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic kennt den Innenverteidiger aus der gemeinsamen Zeit in Frankfurt. Laut dem TV-Sender wäre eine Ablösesumme zwischen drei und fünf Millionen Euro realistisch. "Sport1" spekuliert gar über einen möglichen "Schnäppchen"-Wechsel.

Hinteregger soll für Eintracht Frankfurt am Samstag nicht erreichbar gewesen sein, heißt es. Selbst Freunde würden aktuell nicht zu Hinteregger durchdringen. Der Vertrag des 67-fachen Nationalspielers läuft noch bis 2024.