Werder-Abschied? Torjäger Füllkrug bekennt sich

IMAGO/Ralf Treese

Bildeten ein kongeniales Duo in der Aufstiegssaison: Niclas Füllkrug und sein Sturmpartner Marvin Ducksch

Niclas Füllkrug hatte mit 25 Scorer-Punkten in 33 Zweitliga-Spielen maßgeblichen Anteil am Aufstieg von Werder Bremen in die Bundesliga. Doch der Vertrag des Torjägers ist nur noch bis 2023 datiert. Kommt es womöglich nun zu einem Abschied?

Niclas Füllkrug fühlt sich in Bremen wohl. "Ich möchte bei Werder bleiben", bekannte er im Gespräch mit dem "kicker". Mit ausschlaggebend sei SVW-Cheftrainer Ole Werner, der nach dem Saisonstart von Markus Anfang übernommen hatte.

Werner sei "für die meisten Spieler ein Grund", warum sie sich nach der abgelaufenen Saison "nicht nach anderen Vereinen umgeschaut haben", so der Angreifer.

Vorstellen kann sich Füllkrug zudem eine baldige Vertragsverlängerung an der Weser. "Man wird sehen, was in der Vorbereitung noch an Gesprächen geführt wird. Aber mir geht es gut hier", so der Stürmer, der in der Werder-Jugend ausgebildet wurde und 2019 aus Hannover zurückkehrte. Er wolle seine Rolle in der Mannschaft "eher weiter stärken", als zu einem anderen Verein wechseln.

Werder Bremen zeigt Bereitschaft für Gespräche

Gelegenheit, mehr Verantwortung zu übernehmen, wäre durch den Abgang von Kapitän Ömer Toprak durchaus vorhanden. "Mir gefällt Verantwortung - ich könnte sie aber auch ohne Binde übernehmen. Trotzdem ist das natürlich ein Amt, das mit viel Stolz und Ehre verbunden ist", so der 29-Jährige, der schon in der Bremer Jugend als Kapitän aufs Feld führte.

Dass auch Werder Bremen nach der überzeugenden Saison des Angreifers nicht abgeneigt ist, eine Vertragsverlängerung in Betracht zu ziehen, bestätigte Bremens Leiter Profifußball & Scouting Clemens Fritz gegenüber "Bild".

Zwar habe der Klub bislang noch keine Gespräche mit Niclas Füllkrug geführt, man werde diese aber aufnehmen. "Wir saßen zum Ende der abgelaufenen Saison schon mit Niclas' Berater zusammen. Wir sind sehr zufrieden mit ihm, er hat eine hervorragende Saison letztes Jahr gespielt."