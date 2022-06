Morey schickt Kampfansage: BVB kann "alle Titel angreifen"

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Mateu Morey freut sich auf den neuen alten BVB-Trainer Edin Terzic

Mateu Morey zählt zu den größten Pechvögeln im Kader von Borussia Dortmund. Der 22-Jährige wird in regelmäßigen Abständen von schwerwiegenden Verletzungen zurückgeworfen, die letzte Spielzeit verpasste er komplett wegen eines Totalschadens im Knie. Für die kommende Saison besteht neue Hoffnung - nicht zuletzt wegen des neuen alten BVB-Trainers.

Erst war es eine Schulterverletzung, wenig später bremsten ihn muskuläre Beschwerden und der GAU geschah im Mai 2021, als sich Morey im DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel das gesamte Knie zerstörte. Nicht nur die Kreuzbänder, auch weitere Band- und Knorpelstrukturen gingen dabei kaputt.

Nach über einjähriger Leidenszeit kehrte der Spanier im vergangenen Monat zumindest teilweise ins Teamtraining der Dortmunder zurück. "Es war ein sehr hartes Jahr für mich mit der Verletzung, aber das ist nun auch abgeschlossen und vergangen. Ich schaue jetzt nur noch vorne", erklärte der Rechtsverteidiger im Gespräch mit der "Mallorca Zeitung".

Am 27. Juni startet der BVB in die Sommervorbereitung auf die nahende Bundesliga-Saison. Morey wird dann auch am Start sein und freut sich schon jetzt auf das Wiedersehen mit seinem großen Förderer: Edin Terzic.

BVB: Morey freut sich auf Terzic

2020 hatte Terzic schon interimsweise das Amt als BVB-Coach übernommen, unter ihm avancierte Morey zum Stammspieler. Terzic wird nun für eine zweite Amtszeit an die Seitenlinie zurückkehren. "Ich denke, ich war, wie auch das gesamte Team, glücklich, als wir erfahren haben, dass er der neue Trainer wird", sagte Morey.

Hinten rechts wird sich der 22-Jährige mit dem Belgier Thomas Meunier um einen Stammplatz duellieren. Bis zu seiner Top-Form und etwaigen Startelfeinsätzen wird es allerdings noch ein wenig dauern, erklärte Morey: "Ich möchte erst einmal wieder das Vertrauen gewinnen, dass ich vor meiner Verletzung hatte."

So oder so freut sich der Pechvogel der letzten Jahre auf die anstehende Spielzeit - auch, weil Borussia Dortmund gleich drei vielversprechende Neuzugänge präsentierte. Mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi habe der BVB "gute Leute verpflichtet und wir haben eine gute Truppe beisammen, die alle Titel angreifen kann", schickte Morey eine Kampfansage an die Konkurrenz.