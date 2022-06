Schlägt der FC Bayern bei Landsmann von Mané zu?

IMAGO/Alex Nicodim

Samba Diallo wird vom BVB und FC Bayern umworben

Mit Sadio Mané hat der FC Bayern bereits einen Senegalesen unter Vertrag genommen. Nun strecken die Münchner offenbar die Fühler nach einem Landsmann des Superstars aus. Doch auch Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen an Samba Diallo von Dinamo Kiev interessiert sein.

Wie "fussballtransfers.com" berichtet, hat Diallo das Interesse des FC Bayern, des BVB und von RB Leipzig geweckt. Doch im Poker um den 19-Jährigen droht dem Bundesliga-Trio weitere Konkurrenz.

Auch Olympique Marseille, Olympique Lyon, die AS Monaco, der AC Mailand, der FC Brügge der FC Barcelona sowie der RSC Anderlecht sollen um den U20-Nationalspieler des Senegals buhlen.

Diallo wechselte erst im Sommer 2021 aus dem Senegal vom Hauptstadtklub AF Darou Salam nach Osteuropa. In Kiev unterschrieb er einen Vertrag bis 2026. Ein Spiel für die Profis absolvierte er allerdings noch nicht. Wegen des Kriegs gegen die Ukraine ist ein Verbleib aber wohl ausgeschlossen.

Anfang des Jahres hat der FC Bayern sogar schon Kontakt zu Diallo aufgenommen. Beim TV-Sender "ITV Sénégal" aus seinem Heimatland verriet der Youngster, dass er nach dem Youth-League-Spiel Kievs gegen die A-Jugend des FC Bayern "von den Verantwortlichen des deutschen Klubs kontaktiert" wurde.

FC Bayern von Diallo "begeistert"

Beim überraschenden 4:0-Sieg des Teams aus der Ukraine am Bayern-Campus machte der Flügelflitzer mit seinen beiden Treffern zu Kievs zwischenzeitlicher 2:0-Führung die Münchner auf sich aufmerksam. "Sie waren begeistert von meiner Leistung", erzählte Diallo vom Gespräch mit dem deutschen Branchenprimus.

Zuvor berichtete bereits die französische "L'Équipe", dass der 19-Jährige, der Beobachter in seiner Spielweise an Liverpool-Star Sadio Mané erinnern soll, bereits von vielen europäischen Spitzenklubs gescoutet wurde. So sollen neben Olympique Marseille, dem FC Barcelona, Manchester City, Newcastle United und FC Villareal auch Bayerns Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund und RB Leipzig Diallos Namen auf dem Zettel haben.