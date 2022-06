Eintracht Frankfurts Start in eine besondere Saison

IMAGO/Revierfoto

Oliver Glasner geht bei Eintracht Frankfurt in seine zweite Saison

Der Europa-League-Sieger legt los: Mit viel Rückenwind und WM-Held Mario Götze startet Eintracht Frankfurt in eine ganz besondere Saison.

An einzigartigen Attraktionen mangelt es Eintracht Frankfurt in diesen Tagen keineswegs. Allein der ausgestellte Silberpokal und die Chance auf Erinnerungsfotos dürfte zahlreiche Fans in den Stadtwald locken, wenn beim Europa-League-Sieger rund sechs Wochen nach dem Triumph von Sevilla erstmals wieder der Ball rollt.

Vor allem eine "Sehenswürdigkeit" wird dabei aber wohl alles überstrahlen: Königstransfer Mario Götze.

Das weiß auch Oliver Glasner, und so dämpfte der Eintracht-Trainer erst einmal die Euphorie mit einem Augenzwinkern. "So groß ist Mario nicht, knapp über 1,70 m. Von daher ist Lucas Alario ein viel größerer Transfer", scherzte der Österreicher am Montag über den WM-Helden von Rio, dessen Verpflichtung die Eintracht-Fans verzückt - und Hoffnungen auf eine weitere erfolgreiche Spielzeit weckt.

Am Montag absolvierte Götze im Eintracht-Dress erste Leistungstests, ab Dienstag (11:00 Uhr) startet auf dem Feld die Vorbereitung auf eine Saison, in der die Frankfurter erstmals als Königsklassen-Teilnehmer im Konzert der ganz großen Klubs mitspielen dürfen. Er jedenfalls sei mit einem "großen Lächeln" zurück, betonte Glasner: "Je länger der Urlaub gedauert hat, desto mehr ist das Kribbeln und die Vorfreude gekommen."

Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern zum Auftakt

Für die Hessen geht es gleich Schlag auf Schlag: Bundesliga-Auftakt gegen Rekordmeister Bayern München (5. August), dazu der UEFA-Supercup gegen die Königlichen von Real Madrid (10. August). Ein Highlight jagt das nächste. Vor allem in der Königsklasse fiebern die Fans den viel zitierten magischen Nächten entgegen.

Es gibt keine Zweifel, dass Götze nach seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag (13:30 Uhr) besonders im Fokus stehen wird. Es gehe für den WM-Finaltorschützen von 2014, der von der PSV Eindhoven kam und sich dort nach schwierigen Jahren erholt hat, aber zunächst darum, "die Gruppe und das Spielsystem" kennenzulernen, sagte Glasner. Er wolle Götzes Stärken in das "funktionierende System" einbauen.

Doch der frühere Dortmunder und Münchener ist nicht das einzige neue Gesicht. Auf dem Zettel präsentiert sich die Eintracht in der Breite mit mehr Qualität als in der Vorsaison - etwa mit dem Leverkusener Angreifer Alario. Offen bleibt dagegen die Zukunft von Filip Kostic. Glasner rechnet zwar am 7. Juli mit dem Serben in Frankfurt, ein Wechsel zu Juventus Turin steht jedoch im Raum.

Eintracht Frankfurt will in das Achtelfinale

Sollten keine weiteren Stammspieler gehen, "werden wir nichts mehr machen. Dann haben wir uns fantastisch verstärkt. Ich habe fast mehr mit Markus Krösche telefoniert als mit meiner Frau gesprochen", sagte Glasner, der allerdings in der Defensive etwas umbauen muss. Durch Martin Hintereggers ebenso überraschendes wie geräuschvolles Karriereende entstand dort eine Lücke.

Als Ziel für die Königsklasse gab Glasner das Achtelfinale aus, in der Liga, anders als im Vorjahr mit Platz elf, den Kampf um die internationalen Plätze. Klar ist, die Erwartungshaltung steigt am Main - auch durch die neuen Attraktionen.