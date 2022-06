Barca bereitet nächstes Lewandowski-Angebot vor

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Der FC Barcelona spielt im Poker um Robert Lewandowski seine nächste Trumpfkarte - und die hat es in sich. Laut polnischen Medien werden die Katalanen dem FC Bayern ein nochmals verbessertes Angebot schicken. Womöglich eins, das die Münchner nicht ablehnen können.

32 Millionen Euro waren dem FC Bayern zu wenig, ebenso die Kombination 35+5 Millionen Euro. Von einem weiteren Angebot des FC Barcelona für Robert Lewandowski in Höhe von 40+7 Millionen Euro wurde zuletzt in Spanien gesprochen.

Doch auch bei dieser Offerte sollen die Münchner, die laut "Sky" mittlerweile 60 Millionen Euro für den Weltfußballer fordern, abgewunken haben. Aufgeben wollen die Katalanen den Kampf um den Polen deswegen aber noch lange nicht.

Das polnische Portal "meczyki" berichtet am Dienstag von einem weiteren Angebot Barcas, das schon in den kommenden Tagen in München eintrudeln soll. Und dieses Angebot liegt noch über den 40+7 Millionen Euro, die bisher angeblich auf dem Tisch liegen.

Es heißt, der FC Barcelona ist bereit, dem FC Bayern ein Gesamtpaket in Höhe von 40+10 Millionen Euro zu bieten. Damit würde der spanische Klub die 50 Millionen erreichen, die bis vor wenigen Tagen noch als Wunschsumme des deutschen Rekordmeisters gehandelt wurden.

FC Bayern wünscht sich eine zeitnahe Lösung

Ob der FC Bayern bei dieser Offerte schwach werden würde, kann nur spekuliert werden. Fakt ist aber, dass sich alle Parteien eine zeitnahe Lösung wünschen.

Am 12. Juli steigen die Münchner ins Training ein, wenige Tage später geht der FC Barcelona in den USA auf Vorbereitungstour. Bis dahin soll das Thema endgültig aus der Welt geschaffen sein.

Das wünscht sich angeblich auch Robert Lewandowski, der sich zuletzt gemeinsam mit seinem Berater Pini Zahavi und Barca-Boss Joan Laporta erneut ausgetauscht haben soll. Dabei versicherte Laporta dem Polen der "Sport" zufolge, alles dafür tun zu wollen, um den Wechsel schon bald abzuschließen.