Salihamidzic unmittelbar vor Bayern-Abschied auf Zeit

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Salihamidzic verlässt den FC Bayern wohl für 1,5 Jahre

Der Abschied von Nick Salihamidzic vom FC Bayern wird konkreter. Nachdem es in den letzten Tage nur lose Gerüchte gab, scheint nun alles ganz schnell zu gehen. Zusammen mit seinem Vater, Sportvorstand Hasan Salihamidzic, soll der 19-Jährige auf dem Weg nach Übersee sein.

Nach sieben Jahren beim FC Bayern könnte für Nick Salihamidzic, den Sohn des Sportchefs der Münchner, vorerst Schluss sein beim deutschen Rekordmeister. Der rechte Verteidiger steht offenbar vor einem Wechsel nach Kanada. Dort buhlen die Vancouver Whitecaps um das Bayern-Talent, jener Klub, von dem Alphonso Davies 2019 an die Säbener Straße wechselte und zum Star aufstieg.

Ob Salihamidzic am Ende die gleiche Geschichte schreibt, ist noch offen. Nachdem "Bild" und "Transfermarkt.de" zuletzt übereinstimmend berichteten, dass der 19-jährige Abwehrmann auf Leihbasis beim kanadischen Klub anheuern soll, der in der nordamerikanischen Profi-Liga MLS aktiv ist, legt nun das letztgenannte Portal nach.

Demnach sind die Verhandlungen mittlerweile so sehr fortgeschritten, dass in Kürze mit einer Bestätigung des Wechsel gerechnet wird. Nach zahlreichen Gesprächen in den letzten Tagen sollen Nick und sein Vater Hasan Salihamidzic nun nach Kanada reisen, um den Transfer zu finalisieren.

FC Bayern: Salihamidzic muss mit Salihamidzic verlängern

18 Monate wird Salihamidzic demnach in Vancouver unterschreiben, sich aber vorerst über das Farmteam der Whitecaps in der MLS Next Pro herantasten. Man geht jedoch davon aus, dass der Rechtsverteidiger zusammen mit den MLS-Stars trainieren wird. Mit der Zeit soll sich der rechte Abwehrspieler, der einen spanischen und bosnischen Pass besitzt, zu einem der Leistungsträger des Profi-Teams aufschwingen.

Um aber überhaupt in Kanada anzuheuern, muss Salihamidzic vorher seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern. Dieser läuft nämlich 2023 aus. Da kommt es sicher nicht ungelegen, dass sein Vater der Sportchef ist.

Mit Blick auf die angedachten anderthalb Leih-Jahre in der MLS, müsste Hasan Salihamidzic den Kontrakt seines Sohnes bis mindestens 2024 ausdehnen, so schreiben es die Statuten vor. Das dürfte jedoch eine Formsache sein.