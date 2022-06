BVB zeigt "starkes Interesse" an nächstem Insigne

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Die BVB-Bosse sollen Interesse an Marco Delle Monache haben

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten hat Borussia Dortmund nun offenbar ein Juwel aus der italienischen dritten Liga ins Visier genommen.

Laut Informationen des Portals "lacasadic.com" hat der BVB "starkes Interesse" an dem 17 Jahre alten Marco Delle Monache von Delfino Pescara.

Demnach hat sich das Augenmerk der Schwarz-Gelben in den vergangenen Wochen auf den Linksaußen fokussiert.

Delle Monache gehört seit dieser Saison zum Profikader des Serie-C-Klubs. Sieben Einsätze konnte der Angreifer bislang schon verbuchen. Zumeist kam er aber in der U19 zum Einsatz. Dort erzielte er in 16 Spielen ein Tor und bereitete fünf weitere Treffer vor. Für die U17-Nationalmannschaft Italiens hat der Youngster zudem schon neun Spiele absolviert.

In Italien wird Delle Monache bereits mit Europameister Lorenzo Insigne verglichen. Beide sind recht klein gewachsen, verfügen über ein starkes Dribbling und sind sehr ballsicher auf engem Raum.

Der Vertrag von Delle Monache bei Delfino Pescara ist noch bis 2024 datiert.

Borussia Dortmund ist aber wohl nicht der einzige Klub, der die Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt hat. Dem Bericht zufolge sind auch italienische Klubs wie Sampdoria Genua oder die AC Florenz an Delle Monache interessiert.

BVB erweist glückliches Händchen bei Talenten

In der Vergangenheit hat Borussia Dortmund oft ein glückliches Händchen bei Transfers von jungen Spielern erwiesen. So wechselte zum Beispiel Jadon Sancho mit mit 17 Jahren von Manchester City zum BVB. Beim Revierklub reifte er zum Bundesliga-Star eher er 2021 für 85 Millionen Euro an Manchester United weiterverkauft wurde.

Auch aktuell drängt sich mit Jamie Bynoe-Gittens ein Spieler in den Profikader des BVB, der schon im zarten Alter von 16 Jahren zu den Schwarz-Gelben wechselte.

Mit gerade einmal 17 Jahren brillierte Bynoe-Gittens bereits bei den A-Junioren und erzielt unter anderem sechs Tore in fünf Partien der Youth League. Ein Profivertrag ist bereits unterschrieben.