"Links versifften Piefke": FPÖ ätzt gegen Werder Bremen

IMAGO/nordphoto GmbH / Rauch

Werder Bremen trainiert in Österreich

Werder Bremen absolviert seine Saisonvorbereitung derzeit in Österreich. Nach einem Tweet über die rechtspopulistische Partei FPÖ wurde der Fußball-Bundesligist heftig beleidigt.

Wie in den letzten Jahren hält Werder Bremen sein Sommer-Trainingslager im Zillertal ab. Eigentlich wollen sich die Hanseaten in Ruhe auf die anstrengenden Einheiten konzentrieren, doch jetzt haben die Norddeutschen plötzlich Ärger mit der FPÖ. Doch was war überhaupt passiert?

Die österreichische Partei hatte in der Nähe des Trainingsgeländes in Zell am Ziller ein Banner platziert, was dem Bundesliga-Aufsteiger wiederum gar nicht passte.

"Wir fühlen uns hier so sehr zuhause, dass wir auch im Zillertal dafür einstehen: KLARE KANTE GEGEN NAZIS", twitterte Werder Bremen und fügte den Hashtag #nachbarnkannmansichnichtaussuchen hinzu.

Die FPÖ reagierte ihrerseits mit harten Worten und wurde dabei beleidigend. "Niemand braucht diese links versifften Piefke bei uns. Sollen's in Buntland den Regenbogen-Ramadan feiern", schrieb Leo Kohlbauer, FPÖ-Pressesprecher in Wien, beim Kurznachrichtendienst.

FPÖ wirft Werder Bremen "fehlendes Demokratieverständnis" vor

Die FPÖ legte auf Facebook nach. In dem Beitrag heißt es: "Der deutsche Fußball wird zunehmenvon linken bis linksradikalen politischen Strömungen vereinnahmt, und das sowohl auf Fan- als auch auf Vereinsebene. Nun sah sich der Bundesliga-Verein SV Werder Bremen bemüßigt, bei seinem Trainingslager im Tiroler Zillertal gegen eine in der Nähe stattfindende FPÖ-Veranstaltung und die Partei an sich zu wettern."

Die rechtspopulistische Partei, die 30 Mandate im österreichischen Nationalrat hat, warf Werder Bremen "Dummheit und fehlendes Demokratieverständnis" vor.

Werder Bremen hatte sich in der Vergangenheit mehrfach gegen Rechts positioniert. Der Fußball-Bundesligist trainiert noch bis zum 10- Juli im Zillertal.