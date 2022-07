Bericht: Erste Zweifel im Lewandowski-Lager

IMAGO

Lässt der FC Bayern Robert Lewandowski gehen?

Der FC Barcelona möchte unbedingt Robert Lewandowski verpflichten. Allerdings spielt der FC Bayern bei diesen Plänen nicht mit und blockiert den Transfer durch sein Veto. Schließlich soll der spanische Erstligist bislang nicht die gewünschte Ablösesumme bieten, was auf der Spielerseite offenbar für erste Zweifel sorgt.

Wann wird der FC Bayern im Poker um Robert Lewandowski schwach? Diese Frage dürfte sich insbesondere der FC Barcelona momentan stellen.

Die Katalanen hatten dem Vernehmen nach zuletzt 40 Millionen Euro - plus 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen - geboten. Jedoch bleiben die Münchner weiterhin hart und sollen ihrerseits mindestens 50 Millionen Euro fordern. Ob Barca nochmal nachlegt, ist unklar.

Transferexperte Fabrizio Romano berichtete unlängst, dass die Spanier eine neue Offerte für Lewandowski planen. Laut "Bild" bestehen daran aber auf der Spielerseite Zweifel. Demzufolge ist das Lewandowski-Lager skeptisch, ob der finanziell mehr als angeschlagene FC Barcelona überhaupt noch einmal ein weiteres Angebot abgibt.

Vielmehr hoffe Lewandowskis Umfeld darauf, dass der FC Bayern letztlich einlenkt und den Torjäger nach acht erfolgreichen Jahren ziehen lässt.

Plant der FC Bayern schon mit der Lewandowski-Ablöse?

Die Münchner Verantwortlichen verweisen in der Öffentlichkeit auf den bis 2023 datierten Vertrag. Hinter den Kulissen sollen die Bayern-Bosse die winkenden Millioneneinnahmen aber schon verplant haben. Das Problem: Nach Angaben von "Sport Bild" will sich der Bundesligist erst ab einer Summe in Höhe von "50 Millionen plus X" mit einem Verkauf beschäftigen. Somit müsste der FC Barcelona wohl wirklich ein weiteres Angebot für Lewandowski vorbereiten.

In der kommenden Woche wird Lewandowski beim FC Bayern zum Training erwartet. Ob der 33-Jährige dann an der Säbener Straße erscheint, scheint laut Medienberichten offen zu sein.