"Übel nervig": Hertha-Talent wettert gegen FC Bayern

Hertha-Talent Lukas Michelbrink ist sauer auf den FC Bayern

Immer wieder kommt es vor, dass der FC Bayern hochtalentierte Youngsters von anderen Vereinen abwirbt und nach München lockt. So könnte es nun mit einem erst 16-jährigen Rohdiamanten von Hertha BSC passieren, was einem Mitspieler so gar nicht schmeckt. Dieser ließ sich nun dazu hinreißen, öffentlich gegen die Transferpolitik des deutschen Fußball-Rekordmeister zu giften.

Zu Beginn der Woche machten Gerüchte die Runde, dass der FC Bayern sich im Nachwuchs von Hauptstadtklub Hertha BSC bedienen möchte. Dort spielt bereits seit 2017 der gerade einmal 16 Jahre alte Noel Aseko Nkili, der in Berlin als großes Talent gilt.

Der defensive Mittelfeldspieler, der aus der Jugend von Berlin Zehlendorf zu Hertha wechselte, durchlief bis zum heutigen Tag alle Jugendabteilungen des Fußball-Bundesligisten und kam zuletzt überwiegend für die U17 zum Einsatz. Wie "Bild" nun am Montag berichtete, wird Nkili seine nächsten Schritte wohl beim FC Bayern machen.

Angeblich hat der 16-Jährige bereits einen Vertrag an der Säbener Straße unterzeichnet, die Berliner würden also (erneut) ein begehrtes Talent an den deutschen Serienmeister verlieren. Zuvor hatten sich die Süddeutschen bereits die Dienste von Hertha-Nachwuchscoach Michael Hartmann gesichert, der mittlerweile ebenfalls beim FC Bayern aktiv ist. Nur einer von vielen Berlinern, die sich in den letzten Jahren für die Münchner entschieden.

Das gefällt nicht nur Fans und Verantwortlichen nicht, auch Mitspieler des Sechsers, der auch bei RB Salzburg gehandelt wurde, haben wenig Verständnis für das Vorgehen des deutschen Serienmeisters.

Hertha-Talent kritisiert FC Bayern

Auf Twitter versah Lukas Michelbrink, der wie Nkili ebenfalls seit 2017 in der Hertha-Akademie aktiv ist, eine entsprechende Transfernews mit zwei Smileys mit genervten und enttäuschten Gesichtern. Auf Nachfrage eines anderen Users erklärte der 17-jährige Michelbrink, was ihn so auf die Palme gebracht hat.

"Bayern einfach übel nervig, man", schrieb der offensive Mittelfeldspieler mit Blick auf das Münchner Vorgehen bei Nkili. "In der U13 [haben sie] schon versucht, mich und ein paar andere von uns abzuwerben", verriet das Hertha-Talent. "[Sie] haben alle zwei Wochen meine Mutter angerufen und gesagt, wir sollen und das 'Projekt' doch wenigstens mal anschauen", gewährte der 17-Jährige einen Einblick.

Bayern einfach übel nervig man. In der u13 schon versucht mich und paar andere von uns abzuwerben. Haben alle 2 Wochen meine Mutter angerufen und gesagt wir sollen uns das “Projekt” doch wenigstens mal anschauen — Lukas Michelbrink (@Lukas_mi_) 4. Juli 2022

Die Reaktionen anderer Nutzen ließen nicht lang auf sich warten. "Du musst ja angepisst sein, dass du Infos dieser Art auf Twitter droppst", schrieb einer, "Sehr geil, dass du geblieben bist", ergänzte ein anderer.

Am Transfer von Noel Aseko Nkili dürfte Michelbrinks Wutrede aber wohl nichts mehr ändern.