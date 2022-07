Zeit rennt: Lewandowski hat mit Bayern abgeschlossen

IMAGO/Ulrich Wagner

Robert Lewandowski muss am 12. Juli zurück beim FC Bayern sein

Die Zeit für Robert Lewandowski, bis er sich beim FC Bayern zurückmelden muss, wird immer knapper. Sollte sich in den kommenden Tagen keine neue Dynamik im Wechsel-Poker mit dem FC Barcelona abzeichnen, ist gar ein Trainingsstreik nicht ausgeschlossen, heißt es.

Robert Lewandowski muss am 12. Juli zurück in München sein. Dort steht für den Weltfußballer die obligatorische medizinische Untersuchung an, die er zusammen mit anderen Nationalspielern verspätet antreten muss. Aufgrund der Nations-League-Länderspiele hatten Lewandowski, Neuer und Co. einige Tage Extra-Urlaub bekommen. Einen Tag später kehren die Stars zurück ins Mannschaftstraining von Julian Nagelsmann.

Die Wunschvorstellung Lewandowskis, so berichtet der "kicker", ist es allerdings, dass sein Transfer zum FC Barcelona noch vor kommenden Dienstag über die Bühne geht. Somit müsste er gar nicht erst noch einmal auf dem Gelände des FC Bayern an der Säbener Straße auftauchen.

Innerlich hat der siebenfache Bundesliga-Torschützenkönig mit seinem Kapitel beim FC Bayern schon abgeschlossen, so das Fachblatt mit Berufung auf Informationen aus Polen.

Streik von Lewandowski beim FC Bayern nicht ausgeschlossen?

Letzter Ausweg, um einen Wechsel nach Spanien in diesem Sommer trotz seines bis 2023 gültigen Vertrags in München durchzuboxen, ist dem "kicker" zufolge ein Streik. Dieser käme zwar angesichts der professionellen Arbeitseinstellung des Stürmers "überraschend", ausgeschlossen sei jenes Szenario aber nicht.

Zuletzt hatte Lewandowskis Ex-Berater Maik Barthel gegenüber der "Bild" verraten, dass es durchaus möglich ist, dass der 33-Jährige dem Training fern bleibt. Als der Angreifer einst 2013 ein Jahr vor Vertragsende von Borussia Dortmund zum FC Bayern wechseln wollte, wurde ein Streik "angedacht", erinnerte sich Barthel. Letztendlich entschied sich der Pole aber dagegen, blieb noch ein Jahr bei den Schwarz-Gelben und ging 2014 ablösefrei nach München.

Der FC Bayern wird in diesem Sommer seiner Linie laut "kicker" treu bleiben und darauf beharren, dass Lewandowski seinen Vertrag erfüllt. Denn: Ein Ersatz, also ein Stürmer, der den Toptorjäger sofort ersetzen kann, ist schwer und nur mit viel Geld verfügbar.