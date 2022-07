Gravenberch dankbar: Ex-Trainer "schlug mir auf den Kopf"

IMAGO/Philippe Ruiz

Ryan Gravenberch (r.) ist neu beim FC Bayern

Ryan Gravenberch hat den Sprung geschafft: Das Eigengewächs von Ajax Amsterdam beginnt nun sein Kapitel beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Dass er so weit gekommen ist, hat der 20-Jährige seinen vielen ehemaligen Trainern zu verdanken. Eine schmerzhafte Maßnahme blieb Gravenberch gut im Gedächtnis.

Ryan Gravenberch kam als Achtjähriger in die Jugendakademie von Ajax Amsterdam, wo er fortan alle Altersklassen durchlief und schließlich 2018 sein Profidebüt feierte. Damals war Gravenberch gerade einmal 16 Jahre alt.

Wie viel der zentrale Mittelfeldspieler von den Trainern des niederländischen Rekordmeisters gelernt hat, verriet er nach seinem Abschied aus Amsterdam in einem Gespräch mit dem Sender "ESPN". Allen voran seinem bisherigen Chefcoach Erik ten Hag, der seinerseits zu Manchester United gewechselt ist, hat er viel zu verdanken.

"Ich bin froh, dass ich ihn als Trainer hatte. Er hat mir vor allem beigebracht, ruhig zu bleiben", erinnerte sich Gravenberch: "Als ist gerade bei der ersten Mannschaft ankam, wollte ich unbedingt spielen. Er aber sagte: 'Das kommt noch. Werde erstmal in der zweiten Mannschaft zuverlässig. Dann machst du auch bei mir deine Minuten.' Am Ende ist es genau so gelaufen."

Schlag auf den Kopf als Kehrtwende für Bayern-Neuzugang

Unter ten Hag machte Gravenberch 102 Pflichtspiele für Ajax und reifte zum niederländischen Nationalspieler.

Doch auch die zahlreichen Junioren-Trainer des Amsterdamer Klubs waren für den Youngster wegweisend. Sein damaliger U17-Coach Gery Vink war es etwa, der Ryan Gravenberch letztlich in die Spur brachte. "Ich hatte eine lässige Einstellung. Ich wollte angreifen, aber nicht verteidigen. Als ich zu Vink kam, schlug er mir auf den Kopf und sagte, ich solle arbeiten."

Ein Wendepunkt für den jungen Mittelfeldmann, wie er rückblickend sagt: "Danach lief es gut und ich fing an, hart zu arbeiten."

Gravenberch verriet zudem, dass ten Hag ihm zum Abschied noch einen Satz mit auf den Weg nach München gegeben hat: "Er sagte: 'Du wirst dort arbeiten. Du wirst rennen, Junge!'"

Beim FC Bayern hat Ryan Gravenberch einen Vertrag bis Juni 2026 unterzeichnet. Die Münchner überwiesen die kolportierte Sockel-Ablösesumme in Höhe von 18,5 Millionen Euro an Ajax. Durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen kann der Preis auf bis zu 24 Millionen Euro ansteigen.