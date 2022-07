Salihamidzic verlängert beim FC Bayern - Wechsel auf Zeit

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Nick Salihamidzic wechselt vom FC Bayern II zu den Vancouver Whitecaps II

Den Sohn von Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic zieht es nach Kanada: Wie die Vancouver Whitecaps bestätigten, wechselt Nick Salihamidzic mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis. Dort ist er allerdings nicht für die erste Mannschaft vorgesehen.

Nick Salihamidzic spielt künftig für die Vancouver Whitecaps II, wie der MLS-Klub bekannt gab. Schon seit mehreren Wochen hatte sich ein Abschied auf Zeit abgezeichnet, nun wurde also Vollzug gemeldet. Zwischen dem FC Bayern und den Kanadiern besteht seit einiger Zeit eine enge Partnerschaft, 2019 wechselte etwa Linksverteidiger Alphonso Davies von Vancouver nach München.

Der 19-jährige Salihamidzic wird nun für anderthalb Jahre, also bis zum Ende der Saison 2023 an die Whitecaps verliehen. Sein Vertrag beim FC Bayern München, wo er seit 2021 zur Zweitvertretung gehört, wurde zugleich bis 2025 verlängert.

Somit hat der Sohn des Sportvorstandes über den Umweg in Kanada noch einmal die Chance, sich in den nächsten anderthalb Jahren für Höheres zu empfehlen.

Whitecaps wollen Potenzial von Salihamidzic ausschöpfen

"Wir sind hocherfreut, Nick in Vancouver willkommen zu heißen, wo er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird", sagte Whitecaps-Sportdirektor Axel Schuster nach der Transfer-Abwicklung. "Ein Ziel bei unserer zweiten Mannschaft ist es, Spieler in einer Wettbewerbsumgebung zu entwickeln und sie an ihr größtmögliches Potenzial zu führen." Der Klub freue sich mit Salihamidzic arbeiten zu können.

Der gebürtige Münchner ist seit 2015 beim FC Bayern, wo er seither alle Nachwuchsabteilungen durchlief. In der letzten Saison spielte er für die U23-Mannschaft der Münchner und kam in der Regionalliga Bayern zwei Mal zum Einsatz.

In 2021/22 wurde der Rechtsverteidiger außerdem in der U19-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters eingesetzt. Sieben Spiele machte Salihamidzic für das Nachwuchsteam.