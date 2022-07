"Das kann doch nicht sein!": Ballack kritisiert den BVB

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Michael Ballack blickt auf den FC Bayern und BVB

Borussia Dortmund hat auf dem Transfermarkt mächtig zugeschlagen. Viele BVB-Fans träumen deshalb schon vom Gewinn der Meisterschaft. Die Klubverantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl verzichten bislang aber auf eine Titel-Ansage. Nicht nur aus diesem Grund sieht Michael Ballack den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga im Vorteil.

"Der Kader ist immer noch der stärkste in der Liga", sagte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän dem "kicker": "Bayern hat die Erfahrung und das Selbstverständnis, Meister zu werden."

Die restlichen Vereine täten sich schwer, "das Ziel zu formulieren", urteilte Ballack. "Da fehlt mir schon in der Kommunikation die Ernsthaftigkeit, diese hohen Ziele wirklich angehen zu wollen. Sie sind lieber vorsichtig", monierte der 45-Jährige.

Ballack fragte: "Ist der Gedanke wirklich da, dem FC Bayern vollumfänglich Konkurrenz zu bieten? Wer will Bayern ernsthaft stoppen? Wer geht dafür ins finanzielle Risiko, auch wenn das Druck erzeugt? Wer ist bereit, diese Drucksituation einzugehen und sich mit Niederlagen auseinanderzusetzen?" Auf diesem Level sehe er keinen anderen Bundesligisten.

Kritik am BVB

In den vergangenen Jahren war zumeist noch Borussia Dortmund der größte Münchner Konkurrent. Doch letztlich musste sich der BVB in den letzten zehn Saisons geschlagen geben. "Das Verhältnis von Anspruch - Meister werden - und Mentalität - es jede Woche zeigen - stimmt nicht", kritisierte Ballack die Schwarz-Gelben für ihre Herangehensweise.

"Sie holen eher junge Spieler, die noch nicht fertig sind, vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung. Bellingham klammere ich hier mal aus. Diesen Schritt, vom Talent zum Topspieler, auch was die Mentalität angeht, den haben viele Spieler nicht geschafft. Deshalb verlieren sie auch mal gegen Hertha oder Bochum - und gegen München", erklärte der ehemalige Mittelfeldmann seine Meinung.

Ballack: FC Bayern wird mit 80 Prozent Meister

Der FC Bayern spiele "80 Prozent der Saison im dritten Gang" und werde trotzdem Meister. "Das kann doch nicht sein!", meinte Ballack: "Dortmund muss bereit sein, jedes Spiel im sechsten Gang zu fahren. Ich erwarte da schon, dass der BVB mal von der Mentalität und der Konzentration her auf Augenhöhe ist."

Deshalb bringt der Capitano auch Neuerungen in der Bundesliga ins Gespräch. "Ich denke: Playoff-Spiele sorgen für mehr Spannung, das sehen wir in Amerika. Es wäre hilfreich, darüber nachzudenken, auch im Sinne der Fans", so Ballack: "Wir haben genau das zu meiner aktiven Zeit mal kritisiert, als die Glasgow Rangers in Schottland in zwölf Jahren elf Titel holten. Da haben wir gesagt: Solche Zustände wollen wir nicht! Jetzt haben wir sie. Für mich wäre es daher nur logisch, über Attraktivitätsverbesserungen nachzudenken."