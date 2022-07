Lewandowski sagt Adios: "Diese acht Jahre waren besonders"

IMAGO/Philippe Ruiz

Wollte am Samstag noch ein letztes Mal beim FC Bayern trainieren: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski sagt 'Adios' zum FC Bayern. Der Weltfußballer pochte wochenlang auf eine Freigabe für einen Wechsel zum FC Barcelona, nun haben die Münchner seinem Wunsch entsprochen. Nach seinem letzten Training beim FC Bayern äußerte sich der Angreifer erstmals zu Wort.

Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern nach acht gemeinsamen Jahren in Richtung FC Barcelona. Von seinen Mitspielern wollte sich der Weltfußballer am Samstag aber zumindest im Guten verabschieden und den öffentlich ausgetragenen Wechsel-Streit mit seinem Arbeitgeber vergessen lassen.

Obgleich die Klubs nach zähem Ringen schon eine "mündliche" Einigung, wie Vorstandsboss Oliver Kahn erklärte, erzielt hatten, ließ es sich Lewandowski nicht nehmen, noch ein letztes Mal im Training des deutschen Rekordmeisters aufzuschlagen. Nach der Einheit spendeten die Bayern-Profis Applaus, Lewandowski umarmte seine Mitspieler sowie seine Trainer.

Kurz darauf äußerte sich Robert Lewandowski am "Sky"-Mikrofon erstmals zu Wort und kündigte an: "Ich werde noch einmal zurückkommen und mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtig verabschieden. Ich hatte jetzt auch keine lange Zeit mich darauf vorzubereiten."

Dass Lewandowski noch einmal eine Trainingseinheit unter Julian Nagelsmann absolvierte, war durchaus eine Überraschung. Immerhin hätte eine mögliche Verletzung einen Transfer womöglich noch einmal ins Wanken gebracht. "Wegen einer Verletzung im Training habe ich mir keine Gedanken gemacht", bekräftigte der Pole allerdings: "Das kann mir auch zuhause passieren. Ich wollte mich fit halten und habe noch einmal mit den Jungs trainiert."

Lewandowski: "Ich hatte eine tolle Zeit in München"

In München war der Stürmer zum zweitbesten Torschützen der Vereinsgeschichte und zum FIFA-Weltfußballer avanciert. Zudem gewann er mit dem FC Bayern zahlreiche Titel. "Diese acht Jahre waren besonders und das vergisst man nicht. Ich hatte eine tolle Zeit in München", so Lewandowski.

Zugleich kündigte er an, er werde "zeitnah" ins Flugzeug in Richtung Barcelona steigen. Erwartet wird seine Ankunft in Katalonien noch am Samstagnachmittag. Kurz darauf macht er sich mit seinem neuen Team in Richtung Miami auf, wo Teile der Vorbereitung absolviert werden.

Nach dem Trainingslager wird Lewandowski eigener Aussage zufolge noch einmal in München aufschlagen und sich "richtig verabschieden".