Darum setzt Schalke vermehrt auf "wuchtige Kerle"

Ibrahima Cissé ist beim FC Schalke einer der großen Neuzugänge

Nach dem Bundesligaaufstieg haben die Verantwortlichen beim FC Schalke 04 zuletzt einen größeren Kader-Umbau vollzogen. Dabei verfolgten die Entscheidungsträger um Sportvorstand Rouven Schröder offenbar eine klare Strategie.

Wie der "kicker" berichtet, sei es das Ziel der Königsblauen, in der kommenden Spielzeit mit einer körperlich starken Mannschaft aufzulaufen. Nach dieser Maßgabe habe sich der Verein auch auf dem Transfermarkt bedient.

Die sportliche Führung sei davon ausgegangen, dass Schalke nach der Rückkehr ins Oberhaus seine spielerische Linie anpassen muss. Demnach rechne die Klubspitze mit einer tieferen Feldposition und zeitweise auch mit Belagerungszuständen in der eigenen Hälfte.

Um solche Situationen zu überstehen, wolle der Aufsteiger mit Körperlichkeit dagegenhalten. Insbesondere bei gegnerischen Flanken soll die Defensive stehen.

Auch der neue Trainer Frank Kramer sprach sich für diese Strategie aus. "Man braucht in der Bundesliga eine gewisse Körperlichkeit. Wir wollen selbstbewusst an den Start gehen und uns als Schalke 04 nicht kleinmachen, dabei hilft es, große und wuchtige Kerle in seinen Reihen zu haben", zitiert das Fachmagazin den S04-Coach

Schalke will nach Standards gefährlich sein

Doch auch auf der anderen Seite rechne man in Gelsenkirchen mit Veränderungen. Anders als jüngst in der 2. Bundesliga werden sich den Schalkern wohl kaum Chancen im Minutentakt bieten.

Die Kramer-Elf wolle daher verstärkt auf ruhende Bälle setzen. Gute Standardschützen umfasste der Kader bereits in der Aufstiegssaison. Thomas Ouwejan, Rodrigo Zalazar und Danny Latza gelten alle als exzellente Techniker. Mit Tobias Mohr kam in diesem Sommer noch einer weiterer Experte dazu.

Damit diese Strategie aufgeht, brauche es "im Zielbereich eine entsprechende körperliche Präsenz", betonte Kramer. Die finden sich im Schalker Kader nun zahlreich.

In Person von Ibrahima Cissé (1,96m), Maya Yoshida (1,89m), Leo Greiml (1,86m) und zuletzt Alex Karl (1,85m) holten die Knappen gleich mehrere Akteure mit Gardemaß.