Was sich durch eine WM im Winter ändert

Dieses Jahr ist alles anders. Erst beginnt die Bundesliga und dann erst die WM. Aufgrund der Wetterverhältnisse im Gastgeberland hat sich die FIFA dazu entschieden, den Termin für die Austragung an das Jahresende zu legen. Für Fans und Spieler bringt das einige Umstellungen mit sich, die sich sicherlich auch in der Art und Weise, wie dem Turnier gefolgt wird, niederschlagen werden.

Das Turnier mitten in der Saison bringt die Spieler aus dem Rhythmus. Üblicherweise sind die Profiligen beendet, bevor um den Weltmeistertitel gespielt wird. Dieses Mal gibt es eine längere Winterpause, in der das interkontinentale Turnier stattfinden wird. Das kann auch Einfluss auf den Kreis der Favoriten nehmen. Wer eine Wette auf den zukünftigen Weltmeister platzieren möchte, der sollte sich jetzt schon nach einem Buchmacher für Fußball-WM Wetten umschauen. Einige Anbieter haben jetzt schon WM-Aktionen gestartet.

Für alle Fußballfans ist die Weltmeisterschaft der Höhepunkt der Unterhaltung. Alle vier Jahre warten wir auf diesen Moment, um die Qualität des Fußballs zu würdigen und die Stars aus allen Ecken der Welt auf dem Spielfeld in einem sportlichen Spektakel glänzen zu sehen.

Aber für jeden, die diesen Sport und insbesondere die Weltmeisterschaft lieben, ist es üblich, die Spiele in den Sommermonaten zu verfolgen. Nun, machen Sie sich bereit, dieses Jahr wird der Wettbewerb anders sein, und wir müssen uns daran gewöhnen. Aber nicht nur die Zuschauer müssen sich auf die Veränderung einstellen, sondern auch alle beteiligten Profis.

Werden die Spieler den Kopf frei haben?

Eine spannende Frage wird es sein, wie die Spieler mit diesem ungewöhnlichen Termin umgehen werden. Den Schwung eines erfolgreichen Starts in die Punktspielrunde werden einige Spieler sicherlich mitnehmen. Ist der Saisonstart eher misslungen, dann könnte es schwer fall dies für das Turnier in Katar hinter sich zu lassen. Eine neue Herausforderung für den neuen Nationaltrainer, der in sein erstes großes Turnier als Chef gehen wird.

Da sehr viele Nationalspieler in den europäischen Top-Ligen aktiv sind, werden die meisten Nationalmannschaften vor derselben Herausforderung stehen. Andererseits müssen wir auch anerkennen, dass es für alle Spieler, deren Heimatverein die Saison innerhalb eines Kalenderjahres absolviert, bei jedem anderen WM-Turnier zu einer großen Sommerpause gekommen ist. Ein Stück weit ist dies nun ausgleichende Gerechtigkeit.

Es fällt schwer, in diesem Jahr einen Favoriten zu benennen. Je nachdem, wie die Nationalspieler in ihre Punktspielrunde starten, wird man Anfang November erkennen können, für welches Nationalteam es bei dieser WM im Winter besonders weit gehen könnte. Ein Grund mehr, warum Fußballfans auf der ganzen Welt dem Ende der Sommerpause entgegenfiebern.

Wie schauen die Fans?

Zu einem großen Fußballturnier gehört seit Jahrzehnten ein Public Viewing, bei dem man mit anderen Fans gemeinsam die Spiele verfolgen kann. Für die Austragung im November und Dezember ist damit zu rechnen, dass es nicht so viele Angebote für Public Viewing geben wird. Und wenn, dann wird es anstatt kaltes Bier eher einen wärmenden Glühwein geben. Wer die Spiele der deutschen Nationalmannschaft nicht alleine verfolgen will, der sollte sich frühzeitig nach einer Gelegenheit umsehen.

Vermutlich wird es in größeren Veranstaltungsräumen und auch in Kinos ein Angebot zum gemeinsamen Anschauen der WM-Spiele geben. Hierfür muss man sich aber frühzeitig Karten sichern. Ob es spontan an der Abendkasse noch Eintrittskarten geben wird, muss eher bezweifelt werden.

Alternativ kann man sich aber auch mit Freunden oder Kollegen verabreden. Dann ist die Gruppe zwar nicht so groß wie vor einer riesigen Leinwand, dafür kann man den Fußballabend komplett nach den eigenen Wünschen gestalten. Speisen und Getränke werden auf die Gäste abgestimmt. Man könnte ja einen Themenabend daraus machen und sich dem Land des Spielgegners widmen. Eine spannende Herausforderung in der Küche, aber garantiert ein unvergessliches Erlebnis.

Wann findet die Fußballweltmeisterschaft 2022 statt und wie wird das Wetter sein?

Die Weltmeisterschaft wird zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember ausgetragen - eine Zeit, in der die Temperatur in Katar normalerweise 25 Grad Celsius erreicht.

Würde die Weltmeisterschaft wie üblich im Juni und Juli stattfinden, würden die Spiele bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius und möglicherweise 50 Grad Celsius ausgetragen werden. Katar hatte ursprünglich vorgeschlagen, die Weltmeisterschaft im Sommer in geschlossenen, klimatisierten Stadien auszutragen, doch dieser Plan wurde abgelehnt.

Warum wurde Katar als Gastgeber der Fußball-WM ausgewählt?

2010 erhielt Katar das Recht, die WM auszurichten, indem es eine Abstimmung der 22 Exekutivmitglieder der FIFA gewann. Katar setzte sich gegen Bewerbungen aus den USA, Südkorea, Japan und Australien durch. Katar wurde beschuldigt, 3,7 Millionen Dollar Bestechungsgelder an FIFA-Beamte gezahlt zu haben, um sich seine Unterstützung zu sichern. In einer zweijährigen Untersuchung wurden die Beamten des Landes jedoch freigesprochen.

Der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter unterstützte damals die Bewerbung Katars. Inzwischen hat er jedoch erklärt, dass die FIFA möglicherweise die falsche Entscheidung getroffen hat. Blatter steht derzeit in der Schweiz wegen Betrugs, Veruntreuung und Korruption vor Gericht-Vorwürfe, die er bestreitet.

Amnesty International und Human Rights Watch werfen Katar außerdem vor, ausländische Arbeiter zu misshandeln, die die Infrastruktur für die Weltmeisterschaft aufbauen.

Was können die Fans der Fußball-WM von Katar erwarten?

Katar mit seinen 2,9 Millionen Einwohnern ist aufgrund seiner Öl- und Gasexporte eines der reichsten Länder der Welt. Das Land hat eigens für das Turnier sieben Stadien und eine völlig neue Stadt gebaut, in der das Endspiel ausgetragen wird.

Mehr als 100 neue Hotels, eine U-Bahn und neue Straßen werden ebenfalls gebaut. Das Organisationskomitee des Turniers schätzt, dass 1,5 Millionen Menschen während der WM im Land sein werden.

Katar ist ein konservatives muslimisches Land, und die Fans werden gewarnt, sich besonders vorsichtig zu verhalten. Es gibt strenge Beschränkungen für den Konsum von Alkohol, der normalerweise nur in den Bars der Luxushotels verkauft wird. Ein Glas Bier kostet bis zu 13 US-Dollar (etwa 12,83 Euro). Die Organisatoren sagen jedoch, dass während des Turniers in speziellen Bereichen für Fans Alkohol verkauft werden wird.