Transfer-Theater beendet: Lewandowski-Wechsel offiziell

IMAGO/Christian Schroedter

Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern

Das Transfer-Theater um Robert Lewandowski ist offiziell beendet. Der Angreifer verlässt den FC Bayern nach acht Jahren und schließt sich dem FC Barcelona an. Das bestätigten beide Klubs am späten Dienstagabend.

Wie der FC Barcelona mitteilte, erhält der FC Bayern eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen über maximal fünf Millionen Euro für den 33-Jährigen. Der polnische Nationalspieler ist für vier Saisons an die Katalanen gebunden. Zudem wurde Lewandowski bei Barca mit einer Ausstiegsklausel über 500 Millionen Euro ausgestattet.

Beide Vereine hatten den Wechsel bereits vor wenigen Tagen angekündigt. Nun hat Lewandowski den Medizincheck absolviert und sein Arbeitspapier unterzeichnet.

"Ich bin endlich hier und sehr glücklich. Die letzten Tage waren sehr lang, aber am Ende ist der Deal abgehakt und ich kann mich auf ein neues Kapitel und eine neue Herausforderung in meinem Leben fokussieren", sagte der Pole kürzlich in seinem ersten Barca-Interview.

Mit seinem neuen Team wolle er nicht einfach nur Spiele gewinnen, sondern auch Titel holen, versicherte der Superstar, der über die Beweggründe seines Wechsels sagte: "Ich wollte immer in La Liga für einen großen Klub spielen. Das ist mein nächster Schritt. Barca ist zurück in der Spur und deswegen bin ich hier: Um Barcelona dabei zu helfen, an die Spitze zurückzukehren und so viele Titel wie möglich zu gewinnen."

FC Bayern gibt im Transfer-Theater nach

Bayerns Vereinspräsident Herbert Hainer bezeichnete Lewandowski im Gespräch mit dem "BR" als "unheimlich verdienten Spieler". "Wir haben ihm allerdings auch eine Mannschaft an die Seite gestellt, mit der er diese Titel erringen konnte", hob der 68-Jährige hervor.

In den vergangenen Monaten hatte Lewandowski seinen Wechselwunsch immer wieder öffentlich betont. Zunächst legte der FC Bayern sein Transfer-Veto ein, um letztlich doch nachzugeben. Der Angreifer war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern gewechselt.