Nagelsmann bestätigt Tel-Deal: Einer für 40 Tore

Mathys Tel wechselt wohl zum FC Bayern

Der Wechsel von Rennes-Juwel Mathys Tel zum FC Bayern ist perfekt. Nachdem am Samstag zunächst französische Medien über eine Einigung zwischen den Münchnern und Stade Rennes berichteten, bestätigte Trainer Julian Nagelsmann in der Nacht zu Sonntag (MEZ), dass der nächste Wunschspieler schon bald beim Rekordmeister aufschlagen wird.

Offiziell bestätigt haben der FC Bayern und Stade Rennes den Wechsel von Mathys Tel zwar noch nicht, bis auf den obligatorischen Medizincheck und der Unterschrift des erst 17-Jährigen sind aber bereits alle Hürden aus dem Weg geräumt.

Trainer Julian Nagelsmann schwärmte nach der Testspiel-Niederlage gegen Manchester City schon vom neuen Sturm-Juwel. "Eines Tages kann er einer der besten Stürmer werden", prophezeite Nagelsmann dem Franzosen eine große Zukunft. Er könne sich vorstellen, dass Tel im Laufe seiner Karriere "40 Tore [in einer Saison] erzielt".

FC Bayern verzichtet auf Ratenzahlung

Für dieses Versprechen greift der FC Bayern einmal mehr tief in die Tasche. Die Ablöse für Tel beläuft sich auf rund 20 Millionen Euro plus 8,5 Millionen Euro in Bonuszahlungen.

Weil der französische U-Nationalspieler unbedingt nach München wollte, übernehmen er und sein Berater laut "Bild" einen Teil der Basisablöse. Aus diesem Grund verzichten die Münchner auch auf die branchenüblichen Ratenzahlungen und überweisen die 20 Millionen Euro auf einen Schlag.

In München soll der junge Offensivspieler einen Vertrag bis zum Sommer 2027 unterschreiben. Darauf haben sich Tel und der Rekordmeister bereits vor einiger Zeit verständigt.

FC Bayern betrachtet Tel als Soforthilfe

Beim FC Bayern wird Tel als Soforthilfe angesehen. Obwohl sich seine Erfahrung im Profibereich mit gerade einmal zehn Einsätzen in Grenzen hält, glauben Julian Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dass der Teenager schon jetzt bereit für regelmäßige Einsätze ist, die er dank des Lewandowski-Abgangs womöglich auch bekommen wird.

Tels Wechsel hatte sich zuletzt mehr und mehr angedeutet. Bereits am Freitag berichteten erste französische Medien von einer nahenden Einigung. "Sky" berichtete zu jenem Zeitpunkt noch, der Deal sei weit weg und brauche Zeit. Keine 24 Stunden war der Transfer aber schon in die Wege geleitet.

Tel soll sich bereits von seinen Mannschaftskollegen in Rennes verabschiedet und seinen Spind leer geräumt haben. Beim Testspiel am Samstag gegen den FC Augsburg stand der französische U-Nationalspieler zudem nicht mehr im Kader. Auf die Frage, warum Tel nicht Teil des Aufgebots sei, antwortete Trainer Bruno Génésio vielsagend: "Ich denke, das muss ich nicht kommentieren."