Riesenlob für "Raubtier" Lewandowski nach Barca-Debüt

IMAGO/Christopher Trim

Wechselte vom FC Bayern zum FC Barcelona: Robert Lewandowski

Ein Tor wollte Robert Lewandowski in seinem ersten Einsatz für den FC Barcelona zwar nicht gelingen. Doch auch ohne Treffer deutete der vom FC Bayern zu den Katalanen gewechselte Weltfußballer in nur 45 Minuten an, was sein neuer Klub von ihm erwarten kann. Entsprechend groß war das Lob, das der Pole nach Abpfiff erhielt.

Beim 1:0-Sieg des FC Barcelona gegen Real Madrid wurde Barca-Neuzugang und Siegtorschütze Raphinha am Ende zwar mit dem Titel "Man of the match" ausgezeichnet. Die meisten Augen waren allerdings auf Robert Lewandowski gerichtet, der erstmals für seinen neuen Klub auflief und in nur 45 Minuten einen bleibenden Eindruck hinterließ.

"Schon bei seinem Debüt hat er gezeigt, was er ist: ein echtes Raubtier im Strafraum", lobte etwa die "AS" den Auftritt des Polen. Barca-Fans können sich "die Hände reiben", obwohl es nur ein "kleiner Appetitanreger" für das war, was noch kommen werde, orakelte das Blatt.

Auch die "Marca" erkannte einen Lewandowski, der "andeutete, welche Gefahr er ausstrahlt". Die "Mundo Deportivo" schrieb in ihrer Einzelkritik: "Tore sind in seiner DNA und bei jeder noch so kleinsten Chance versuchte er es."

Auch Xavi lobt Lewandowski

Lob gab es für den Ex-Bayern-Star nach dem Schlusspfiff auch von Barca-Trainer Xavi, der sagte: "Ich habe ihn sehr gut gesehen. Er ist ein Weltstar. Er hat in seiner gesamten Karriere Tore geschossen und wird das weiterhin tun."

Besonders beeindruckt habe ihn die Bescheidenheit des Torjägers, die Lewandowski seit seiner Ankunft an den Tag legte, ergänzte Xavi. "Alle unsere neuen Spieler schaffen einen Wettbewerb und machen uns besser. Auch mich als Trainer", sagte der ehemalige Profi.

Dass Robert Lewandowski Stand heute gar nicht für die Katalanen auflaufen dürfte, weil der Klub den Polen bei der Liga nicht offiziell melden kann, spielte Xavi herunter. "Wir sind zu diesem Zeitpunkt sehr optimistisch. Wir haben noch drei Wochen Zeit und sind zuversichtlich", glaubt der Trainer, dass Barca auch diese Hürde bald aus dem Weg räumen wird.