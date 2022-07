Am freien Montag: Mané und de Ligt legen Extraschicht ein

Die beiden Star-Neuzugänge Sadio Mané und Matthijs de Ligt haben am eigentlich trainingsfreien Montag des FC Bayern eine Extraschicht absolviert.

Wie die Münchner mitteilten, hatte Trainer Julian Nagelsmann seiner Mannschaft nach dem Ende des USA-Trips einen Tag zur Regeneration gestattet.

Mané und de Ligt absolvierten einen Tag nach der Rückkehr des FC Bayern aus den Vereinigten Staaten am Vormittag aber eine Einheit auf dem Vereinsgelände.

Der vom FC Liverpool verpflichtete Mané war in der Nacht auf vergangenen Donnerstag aus den USA nach Marokko gereist, wo er zu "Afrikas Fußballer des Jahres" gewählt wurde. Anschließend kehrte der 30 Jahre alte Stürmer nach München zurück.

De Ligt war unmittelbar nach seiner Vertragsunterschrift beim FC Bayern am Dienstag zum Team in die USA nachgereist. Die Münchner haben für den 22 Jahre alten Innenverteidiger stolze 67 Millionen Euro Ablöse an Juventus Turin bezahlt.

FC Bayern: De Ligt schwitzt bei "der härtesten" Trainingseinheit

Während der USA-Reise feierten die beiden Neuzugänge einen Einstand nach Maß. Mané und de Ligt trafen in ihrem ersten Spiel im Bayern-Dress beim 6:2-Sieg über das MLS-Franchise DC United, das seit diesem Sommer von Manchester-United-Legende Wayne Rooney trainiert wird.

Insbesondere de Ligt hatte in seiner ersten Woche beim deutschen Rekordmeister allerdings etwas mit der Fitness zu kämpfen. Bei seinem Debüt musste der Niederländer leicht angeschlagen ausgewechselt werden. Bei einer der folgenden Trainingseinheiten gestand die Abwehrkante gegenüber Trainer Nagelsmann, es sei "die härteste in den letzten vier Jahren gewesen".

Am Dienstag bittet Nagelsmann zum ersten Mannschaftstraining nach der Rückkehr aus den USA. Dann beginnt die Vorbereitung auf den DFL-Supercup am Samstag (20:30 Uhr) bei Pokalsieger RB Leipzig.