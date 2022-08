Lewandowski nach Aussprache von Bayern-Fans verhöhnt

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Lewandowski kehrte am Dienstag zum FC Bayern zurück

Robert Lewandowski hat sich am Dienstag bei einem Besuch in München von den Mitarbeitern des FC Bayern sowie seinen ehemaligen Teamkollegen verabschiedet. Auch eine Aussprache mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic war angesetzt und verließ versöhnlich. Fans des Rekordmeisters verhöhnten den Torjäger jedoch.

Mitte Juli wechselte Robert Lewandowski nach monatelangem Transferpoker vom FC Bayern zum FC Barcelona.

Kaum war der Wechsel vollzogen, folgte ein medialer Streit, aus dem heraus der Weltfußballer die Verantwortlichen des FC Bayern bezichtigte, "Bullshit" über ihn erzählt zu haben.

Die Münchner Bosse wiederum wehrten sich gegen den uncharmanten und lauten Abgang des Torjägers. Nun kehrte Lewandowski am Montag und am Dienstag für zwei Termine nach München zurück.

FC Bayern: Robert Lewandowski geht "mit sauberem Herzen weiter"

Während er zu Wochenbeginn für Fotos mit allen Trophäen, die er beim deutschen Rekordmeister gewann, posierte, war einen Tag später ein großer Abschied angesetzt.

Dafür fuhr der polnische Nationalspieler am Vormittag mit seinem Auto an der Säbener Straße vor.

Hinterher verriet er "Sky" schon abfahrbereit aus seinem Gefährt heraus, wie seine letzten Stunden in München liefen.

"Es war schon ganz schön traurig", sagte Lewandowski. Nach diesem Tag könne er aber "mit sauberem Herzen" weitergehen. Er werde immer dankbar sein.

Darauf angesprochen, wie das Gespräch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic gelaufen sei, der zuvor sein Unverständnis über die Aussagen des 33-Jährigen gezeigt hatte, reagierte Lewandowski gelassen. "Es ist alles okay", sagte er. "Ich habe mich auch dort mit allen (Bossen) getroffen und mich für alles bedankt."

Er werde nie vergessen, was der Verein ihm gegeben und was er beim FC Bayern erlebt habe. "Die letzten Woche war etwas kompliziert für alle, aber das gehört zum Fußball", fügte Lewandowski an. Die vergangenen acht Jahre würden jedoch auf Ewigkeit in seinem Kopf bleiben.

Hasan Salihamidzic: "Wir haben alles geklärt"

Salihamidzic selbst gewährte später auf der Vereinshomepage des FC Bayern einen Einblick in den Ablauf des Aufeinandertreffens.

"Robert ist in mein Büro gekommen, um sich zu verabschieden, und wir haben noch einmal 15 Minuten gesprochen. Ich habe alles angesprochen, wir haben alles geklärt", so der Bosnier. "Robert hat für den FC Bayern Großes geleistet, das soll in Erinnerung bleiben. Auch er weiß, was er dem FC Bayern zu verdanken hat. Wir haben ihm alles Gute für seine neue Herausforderung gewünscht."

Auch Vorstandschef Oliver Kahn freute sich über das letzte Servus Lewandowskis. "Es war schön, dass Robert noch einmal bei mir im Büro vorbeigeschaut hat. Wir haben uns über alles unterhalten, gehen im Guten auseinander und werden auch in Zukunft in Kontakt bleiben. Robert und der FC Bayern, das war und ist eine besondere, erfolgreiche Geschichte", sagte der Klub-Boss.

Robert Lewandowski von Fans des FC Bayern verhöhnt

Einen besonderen Dank richtete Lewandowski an die Anhänger des FC Bayern.

"Die Fans waren immer sehr wichtig für mich", sagte er: "Die Bayern-Fans bleiben in meinem Herzen, für immer und das werde ich nie vergessen."

Oder vielleicht doch? Als Lewandowski im roten Audi die Tiefgarage an der Säbener Straße verließ, verabschiedeten ihn die dort wartenden Fans mit "Hala Madrid"-Rufen - dem Schlachtruf von Barcas Erzrivale Real Madrid.