Bayern-Vertrag für Schalker Aufstiegskeeper?

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Martin Fraisl stand in der letzten Saison bei Schalke 04 zwischen den Pfosten

Beim FC Schalke 04 war er nach dem Aufstieg in die Bundesliga nicht mehr gefragt, beim FC Bayern hingegen könnte er ein dringendes Personalproblem lösen: Martin Fraisl. Bekommt der S04-Keeper des letzten Jahres einen Vertrag bei den Münchnern?

Martin Fraisl ist derzeit vereinslos. Doch das könnte sich möglicherweise in Kürze ändern. Der 29-jährige Österreicher, der in der letzten Saison noch mit dem FC Schalke 04 in die Bundesliga aufstieg, hielt sich zuletzt bei verschiedenen kleineren Profi-Klubs fit, tauchte nun aber am Donnerstag im Training der zweiten Mannschaft des FC Bayern auf.

Dort soll der Torwart auf Herz und Nieren geprüft werden und im Erfolgsfall ein akutes Verletzungsproblem lösen, wie "Bild" berichtet. Derzeit stehen nämlich gleich vier Nachwuchskeeper nicht zur Verfügung, weil sie aufgrund von Blessuren ausgebremst werden.

Das führte zuletzt dazu, dass am Mittwochabend Frauen-Torwarttrainer Michael Netolitzky beim Gastspiel bei der DJK Vilzing auf der Bank der U23 Platz nehmen musste und U17-Keeper Benjamin Ballis zwischen den Pfosten stand. Immerhin mit Erfolg. Die Münchner kassierten zwar zwei Tore, gingen aber aufgrund guter Offensivleistungen mit 3:2 als Sieger vom Feld.

FC Bayern testet Fraisl

Dennoch sucht man bei der Zweitvertretung nach einem erfahreneren Mann im Tor. Fraisl könnte dieser Routinier sein.

Bilder zeigen, wie Torwarttrainer Jaroslav Drobny dem 1,88-Meter-Mann mit Schüssen vor Herausforderungen stellt. Weitere Tests sollen folgen. Sollte sich Fraisl als tauglich erweisen, dürfte dem arbeitslosen Keeper ein Engagement beim Rekordmeister winken, heißt.

Fraisl und der FC Schalke 04 waren nach der vergangenen Saison nach insgesamt 26 Partien (32 Gegentore, acht Mal zu Null) im Guten auseinander gegangen, nachdem der Torhüter erst im Sommer 2021 ablösefrei von ADO Den Haag nach Gelsenkirchen gewechselt war.

"Ich persönlich werde definitiv bei jedem Tor mitjubeln und für immer ein Schalker bleiben!", sagte Fraisl zuletzt in einem Interview der "Sport Bild". Ob das auch noch gilt, wenn er das Trikot des FC Bayern überstreift, blieb offen.