Karius: So viele Tore traue ich Mané bei Bayern zu

Jose Breton via www.imago-images.de

Loris Karius spielte beim FC Liverpool mit Sadio Mané zusammen

Der ehemalige Liverpool-Keeper Loris Karius hat über den Wechsel seines früheren Mitspielers Sadio Mané zum FC Bayern gesprochen und getippt, wie viele Tore dieser in München im ersten Jahr erzielt.

Beim FC Liverpool spielten sie zusammen, mittlerweile haben sie ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen: Loris Karius und Sadio Mané. Während Letztgenannter jüngst beim FC Bayern anheuerte, ist der Keeper derzeit arbeitslos. Eine Situation, die sich möglichst bald ändern soll.

"Es ist eine Situation, die ich bis jetzt nicht hatte. Frei zu sein, den Verein auch frei wählen zu können. Das ist nicht alles nur negativ, es bringt auch schöne Dinge mit sich. Ich sehe es als Chance und Neustart. Ich treffe die Entscheidung diesmal sehr überlegt und lasse mir bewusst mehr Zeit, um den richtigen Verein zu finden", erklärte Karius bei "Sky" und verriet: "Es gibt Anfragen, wir haben auch schon gesprochen, aber für mich war noch nicht der Verein dabei."

Ein Karriere-Ende sei bislang überhaupt kein Thema, genauso wenig wie die Möglichkeit, als Nummer zwei bei einem großen Klub anzuheuern. "Ich weiß, dass ich mich überall beweisen muss. Das gehört zum Fußball dazu. Wenn ich jetzt bei Gesprächen raus höre, dass ich von vornherein die Nummer zwei bin, dann macht es für mich [aber] eigentlich grad wenig Sinn", stellte der 29-Jährige klar, der als LFC-Keeper nur in der Saison 2017/18 regelmäßig ran durfte und danach immer wieder verliehen wurde.

Karius: Mané ist am stärksten auf dem Flügel

Dennoch spielte Karius in seiner Zeit bei den Reds auch einige Male mit Sadio Mané zusammen, der in diesem Sommer zum FC Bayern wechselte.

"Für die Bayern ist es der Transfer schlechthin. Auch, weil er flexibel ist. Er kann in der Spitze spielen, auf dem Flügel. Er hat seine Klasse über so viele Jahre unter Beweis gestellt", lobte der Schlussmann den Senegalasen. "Bayern wird noch sehr viel Spaß mit ihm haben. Er ist ein sehr bodenständiger Typ, der sich sehr schnell einfügt in die Mannschaft und zurechtkommen wird. Deshalb wird er nicht viel Anlaufzeit brauchen, um zu funktionieren", erklärte Karius.

Gefragt, wie viele Tore er Mané zutraue, sagte der Torwart: "25, 30 Tore kann er bestimmt machen." Laut dem 29-Jährigen würde es nach dem Abgang von Robert Lewandowski Sinn ergeben, den vielseitigen Offensivmann auf der Neuner-Position einzusetzen, aber: "Seine Eins-A-Position ist der Flügel."