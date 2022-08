Modeste "nicht wegen des Geldes" zum BVB

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Wechselt vom 1. FC Köln zum BVB: Anthony Modeste

Anthony Modeste hat sich nach Vollzug seines Wechsels zu Borussia Dortmund via Instagram emotional vom 1. FC Köln und seinen Fans verabschiedet.

"Ich wusste, dass dieser Tag kommen wird, aber ich wusste nicht wann und wie ... Tief im Inneren habe ich immer gehofft, dass er so spät wie möglich kommen würde und warum hätte ich nicht meine Karriere in Köln beenden sollen? Aber bestimmte Gegebenheiten des Fußballs bedeuten, dass man das Schicksal nicht kontrollieren kann", schrieb der Franzose, der am Montag für ein Jahr beim BVB unterschrieb und dort als Ersatzmann für den krebskranken Sébastien Haller fungieren soll.

Modeste ergänzte: "7 Jahre im Leben kann man nicht vergessen. Ich habe am Tag der Geburt meines Sohnes beim FC unterschrieben. Das wird für immer in meinem Herzen eingraviert sein. 7 Jahre, in denen wir Lachen, Weinen, Freude und Leid erlebt haben."

"Ich bin und bleibe ein glühender Anhänger des FC Köln. Und der FC wird für immer in meinem Herzen sein. Dieser Verein wird für mich immer etwas Besonderes sein", so der 34-Jährige.

"Nicht wegen des Geldes" zum BVB

Modeste äußerte sich in dem Statement auch zu den Gründen für seinen BVB-Wechsel: "Wie viele vielleicht denken, gehe ich nicht wegen des Geldes. Ich habe große Angebote aus den Golfländern abgelehnt. Ich hatte schon immer den Traum, die Champions League zu erleben, und diese Gelegenheit hat sich mir jetzt geboten. Ich glaube nicht, dass sie noch einmal kommen wird."

Neben Verantwortlichen, Mitarbeitern und Teamkollegen dankte Modeste auch explizit den Fans des 1. FC Köln: "Ihr seid das Herz dieses Vereins, ohne euch alle würde es keinen Sinn machen", schloss er seine Botschaft.

