Kai Havertz offenbar ein Thema beim FC Bayern

IMAGO/Luca Taddeo

Kai Havertz war und ist ein Thema beim FC Bayern

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski nahm der FC Bayern in diesem Transfer-Sommer wohl auch eine wahrlich spektakuläre Lösung ins Visier: die Verpflichtung von Nationalspieler Kai Havertz vom FC Chelsea. Und vom Tisch soll das Interesse nicht sein.

Matthijs de Ligt, Sadio Mané oder Ryan Gravenberch - der FC Bayern ging in diesem Sommer auf dem Transfermarkt richtig in die Vollen. Knapp 140 Millionen Euro investierte der deutsche Rekordmeister bislang in Neuzugänge.

Auf der Abgabenseite steht natürlich vor allem der Wechsel von Goalgetter Robert Lewandowski. Um die 45 Millionen Euro zahlte der FC Barcelona für die Dienste des 33 Jahre alten Polen.

FC Bayern: Das waren die Gedankenspiele mit Kai Havertz

Wochenlang beherrschte der Poker um Lewandowski die Schlagzeilen. Zahlreiche namhafte Spieler wurden in München als mögliche Nachfolger des früheren BVB-Profis gehandelt.

Ein Name, der in den Gedankenspielen der Verantwortlichen beim FC Bayern offenbar eine große Rolle spielte, aber kaum genannt wurde, ist der von Kai Havertz. Das zumindest berichtet "Sport1"-Reporter Kerry Hau im Podcast "Die Bayern-Woche".

Demnach habe sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Havertz' Management nach dessen Situation beim FC Chelsea sowie möglichen Wechselplänen erkundigt. Bei den Blues war Havertz in der Vergangenheit häufiger als Mittelstürmer aufgelaufen. Auch im DFB-Team spielte er diese Rolle bereits.

Brisant: Havertz wird von der Agentur ROOF beraten, die unter anderem auch Mané zu ihren Klienten zählt. Salihamidzic soll spätestens nach dem Transfer des Senegalesen vom FC Liverpool einen sehr guten Draht zu dem Unternehmen haben.

FC Bayern hat Kai Havertz wohl weiter im Blick

Nach Haus Informationen habe der FC Bayern Lewandowski gerne bei Chelsea unterbringen wollen, um im Gegenzug bessere Chancen bei Havertz zu haben. Doch der zweitbeste Torjäger der Münchner Vereinsgeschichte wollte nur zu Barca. Und Chelseas Teammanager Thomas Tuchel sagte einen möglichen Deal mit dem Polen frühzeitig ab.

Zudem verlängerte der ebenfalls von ROOF beratene Serge Gnabry nach längeren Verhandlungen schließlich doch noch seinen Vertrag beim FC Bayern.

In Zukunft könnte das Münchner Interesse an Havertz aber noch einmal heiß werden, heißt es. Man habe den 23-Jährigen schon vor seinem Wechsel von Bayer Leverkusen nach England im Jahr 2020 gerne geholt und weiter genau im Blick, so Hau.