Fehlen ausgerechnet Werders Ex-Dortmunder gegen den BVB?

Marvin Ducksch droht gegen den BVB auszufallen

Am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) gastiert der SV Werder Bremen am 3. Bundesliga-Spieltag beim BVB. In Dortmund will der Aufsteiger seinen ersten Saisonsieg einfahren, hat im Vorfeld aber noch einige personelle Unklarheiten zu lösen. Ausgerechnet die Ex-BVB-Spieler im Kader der Norddeutschen drohen am Samstag auszufallen.

Schon am Dienstag äußerte sich Werders Leiter Profifußball, Clemens Fritz, zu Stürmer Marvin Ducksch, der sich seit dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart mit muskulären Problemen herumplagt.

Bis Donnerstag soll der gebürtige Dortmunder dem Mannschaftstraining noch fernbleiben. Dann soll darüber befunden werden, ob der Torjäger rechtzeitig für das Duell mit seinem Ausbildungs-Verein wieder einsatzfähig wird: "Wir haben aber die Hoffnung, dass er zur Verfügung steht", sagte Fritz über Ducksch.

Bis dahin trainiert der Offensivmann noch individuell auf der Trainingsanlage des Klubs. Die Belastung solle vorsichtig gesteigert werden, um kein Risiko beim 28-Jährigen einzugehen, der einst sein Bundesliga-Debüt im Trikot von Borussia Dortmund gefeiert hatte.

ℹ️ Auch Marvin Ducksch trainiert heute nach muskulären Problemen individuell.#Werder | #ItsATrainingThing pic.twitter.com/KyFxbr85X1 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 17. August 2022

Pieper spielte insgesamt neun Jahre lang für den BVB

Auch Sommer-Neuzugang Amos Pieper konnte in dieser Woche bislang nur individuell trainieren. Nach einer Schädelprellung steht auch der Einsatz des Innenverteidigers gegen Borussia Dortmund noch auf der Kippe.

"Es geht ihm soweit gut, aber wir wollen die Belastung bei ihm langsam steigern", meinte Ex-Werder-Kapitän Fritz über den 24-Jährigen, der im Sommer dieses Jahres von Absteiger Arminia Bielefeld nach Bremen gewechselt war.

Pieper spielte insgesamt neun Jahre lang für Jugendmannschaften sowie die Zweitvertretung des BVB, ehe er den Klub im Jahr 2019 in Richtung Bielefeld verließ.

Das letzte Pflichtspiel der Bremer gegen den BVB ging am 29. Spieltag der vorletzten Saison mit 1:4 verloren.