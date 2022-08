Vertragsdetails von Musiala enthüllt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jamal Musiala ist bis 2026 an den FC Bayern gebunden

Beim FC Bayern spielt Jamal Musiala derzeit groß auf. Um sich vor lukrativen Offerten anderer Klubs und einem möglichen Abgang des Youngsters zu schützen, haben die Münchner offenbar vorgesorgt.

Spätestens mit dem Bundesligastart nahm der Hype um Musiala richtig Fahrt auf. Mit drei Treffern aus zwei Spielen führt der 19 Jahre alte Offensivspieler die Torjägerliste an.

Die Entwicklung des Nationalspielers bleibt natürlich auch im Ausland nicht unbemerkt. Kein Wunder also, dass sich der FC Bayern bei Musiala vertraglich abgesichert hat.

Laut "Sky" ist im bis 2026 datierten Arbeitspapier von Musiala keine Ausstiegsklausel verankert. "Er ist Mr. Unverkäuflich", hob Reporter Florian Plettenberg hervor.

Dem Bericht zufolge streicht Musiala beim FC Bayern aktuell rund fünf Millionen Euro pro Jahr ein. Doch es gibt wohl eine "leistungsbezogene Dynamik" in seinem Vertrag. Heißt: Sein Gehalt steigt mit Leistung und Vertragsdauer.

Zuletzt hatte sich schon Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu Musiala geäußert. "Für mich ist Jamal Musiala schon jetzt über 100 Mio. Euro wert", stellte er in der "Sport Bild" klar und ergänzte: "Wenn ihn jetzt jemand aus seinem Vertrag herauskaufen wollen würde, wäre die Ablöse eher bei 150 Mio. Euro anzusiedeln."

Musiala denkt nicht an Abgang vom FC Bayern

Zugleich betonte Matthäus, so schnell nicht mit einem Abgang Musialas aus München zu rechnen.

"Das ist ohnehin kein Thema, da er absolut unverkäuflich ist! Musiala ist die Zukunft des Vereins, zudem ein unglaublicher Sympathieträger", hob der Weltmeister von 1990 hervor.

Auch laut "Sky" kommt ein Wechsel für Musiala nicht in Frage. "Er hat überhaupt keine Gedanken, den Verein zu wechseln. Musiala will die nächsten Jahre in München bleiben", sagte Plettenberg. Gerüchte über mögliche Interessenten gab es zuletzt ohnehin nicht.