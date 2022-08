Deal "eine Notwendigkeit": Verliert der BVB Bellingham?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Jude Bellingham gehört zu den Leistungsträgern beim BVB

Als Borussia Dortmund im Juli 2020 25 Millionen Euro an den englischen Zweitligisten Birmingham City überwies, um sich die Dienste des gerade einmal 16-jährigen Jude Bellingham zu sichern, bot der Deal ein nicht geringes Risiko. Zwei Jahre später ist längst klar: Dem BVB gelang ein echter Transfercoup. Bellingham ist absoluter Leistungsträger, einer der wertvollsten Spieler der deutschen Fußball-Bundesliga. Kein Wunder, dass die namhafte Konkurrenz den Mittelfeldspieler längst auf dem Zettel haben soll.

Vor allem dem FC Liverpool auf Bellinghams englischer Heimat wird immer wieder großes Interesse an einer Verpflichtung des BVB-Stars nachgesagt. Die englische "Daily Mail" sowie der "Mirror" erwarten, dass der Deal im kommenden Sommer über die Bühne gehen wird.

Demnach ist man bei den Reds händeringend auf der Suche nach einer Verstärkung in der Mittelfeldzentrale, sieht in der aktuellen Transferperiode allerdings schlicht keine Optionen auf dem Markt. Aufgrund aktueller Verletzungssorgen und mangelnder Alternativen soll man an der Anfield Road sogar bereit sein, Naby Keita nach der Saison ablösefrei ziehen zu lassen.

Der Senegalese, für den man 2018 immerhin 60 Millionen Euro an RB Leipzig überwies, hat auch aufgrund vieler Blessuren nie wirklich sein Glück in Liverpool gefunden und soll einen Abschied anstreben. Ein Wunsch, den man dem 27-Jährigen der "Daily Mail" zufolge allerdings nicht erfüllen wird, sollte kein Ersatz verpflichtet werden.

BVB-Star eine "Notwendigkeit"

LFC-Trainer Jürgen Klopp bestätigte bereits, dass es im Kader nur noch Bewegung geben werde, wenn neues Personal unter Vertrag genommen würde. Dabei betonte der Deutsche, dass es sich schon um die richtigen, nicht irgendwelche Neuzugänge handeln müsse.

Dass Bellingham in diese Kategorie fällt, steht wohl außer Frage. Liverpool-Legende Jamie Redknapp richtete am Mittwoch daher einen klaren Appell an seinen Ex-Klub. "Sie haben gesagt, dass sie nicht mehr auf dem Markt aktiv werden wollen, aber ich bin der Meinung, sie sollten es versuchen und einen Weg finden, Jude Bellingham zu verpflichten. Das wäre ein brillanter Transfer. Er wäre der eine", erklärte Redknapp gegenüber "talkSPORT". Er habe zwar gehört, dass Bellinghams Umfeld eine weitere Saison in Dortmund bevorzuge, für Liverpool sei der Deal aber bereits jetzt "eine Notwendigkeit".

Mit zwei Punkten nach zwei Spielen haben Klopp und Co. den Saisonstart mächtig in den Sand gesetzt.

Dass es allerdings schon in diesem Sommer zu einem Abschied von Bellingham aus Dortmund kommt, erscheint nahezu ausgeschlossen. Zu wichtig ist der 19-Jährige für den BVB, ein Vertrag bis Ende Juni 2025 nimmt den Borussen zudem vollkommen den Druck.