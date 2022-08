Neuer Klub für BVB-Flop Reinier

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Verbrachte zwei erfolglose Jahre beim BVB: Reinier

Real Madrid hat Reinier erneut verliehen. Nach zwei erfolglosen Jahren beim BVB läuft der 20-Jährige zukünftig auf Leihbasis für den spanischen Ligakonkurrenten FC Girona auf.

Das bestätigten beide Vereine in ihren jeweiligen Pressemitteilungen. Auch Real Valladolid, UD Almeria und der FC Turin sollen laut der spanischen Sportzeitung "Marca" an einem Leihgeschäft interessiert gewesen sein.

Es war ein offenes Geheimnis, dass die Königlichen den 20-Jährigen in diesem Sommer erneut abgeben wollten.

In der mit Stars gespickten Mannschaft des 14-maligen Champions-League-Siegers war schlichtweg kein Platz für den Brasilianer, da sich mit Eder Militao, Vinicius Junior und Rodrygo bereits drei Spieler aus einem Nicht-EU-Land im Kader befinden.

Alle drei haben zwar mittlerweile einen spanischen Pass beantragt, allerdings noch nicht erhalten.

Kein Profi-Einsatz für Real Madrid

Reinier Jesus Carvalho, so sein vollständiger Name, kam im Januar 2020 für 30 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro in die spanische Hauptstadt, wartet aber weiterhin auf sein Debüt für die Profimannschaft.

In seinem ersten halben Jahr bei Real kam er, ebenfalls aufgrund der Ausländerregelung, nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Desaströses Gastspiel beim BVB

Wegen des Beginns der Corona-Pandemie wurde die Saison in der dritten spanischen Liga allerdings abgebrochen und so kam der talentierte Offensivspieler nur zu drei Einsätzen. In diesen Spielen konnte er, mit zwei Toren und einer Vorlage, sein Talent jedoch aufblitzen lassen.

Sein Gastspiel beim BVB geriet jedoch zum Desaster. Kleiner Verletzungen warfen Reinier immer wieder zurück. War er fit, überzeugte er nicht. Unterm Strich standen lediglich 27 Spiele (ein Tor.)

Nun soll er seine ins Stocken geratene Karriere beim FC Girona wieder in Schwung bringen, nachdem er in der Vorbereitung auf die laufende Saison größtenteils alleine trainierte. Sein neuer Arbeitgeber auf Zeit besitzt keine Kaufoption für den 20-Jährigen, der noch bis 2026 an Real gebunden ist.