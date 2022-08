Werder-Neuzugang schließt BVB-Rückkehr nicht aus

Roland Krivec/DeFodi.eu

Amos Pieper stammt aus dem Nachwuchs des BVB

Vor dem Auswärtsspiel des SV Werder beim BVB steht Bremens Neuzugang Amos Pieper wegen seiner schwarz-gelben Vergangenheit besonders im Fokus. In einem Interview hat der Innenverteidiger nun über eine mögliche Rückkehr zu Borussia Dortmund gesprochen.

Knapp neun Jahre lief Amos Pieper im BVB-Trikot auf, durchlief von den C-Junioren bis zur zweiten Mannschaft alle Teams der Westfalen. Der Profi-Durchbruch gelang dem Abwehrmann allerdings erst bei Arminia Bielefeld.

Nach dem Abstieg hat sich der 24-Jährige ablösefrei dem Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen angeschlossen, mit dem er am Samstag (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker) jetzt erstmals im vollbesetzten Signal Iduna Park zu Gast ist. Und die Vorfreude ist riesig.

"Ich bin extrem heiß. Es werden schon mehr Leute von mir da sein als bei anderen Auswärtsspielen. In Dortmund kenne ich vielleicht noch ein paar Gesichter, aber viele sind es nicht mehr. Dafür bin ich auch schon zu lange weg. Es sind aber vor allem das Stadion und die Menge an Fans, die das Ganze so besonders machen, zusammen mit meiner Vergangenheit beim BVB", verriet Pieper im Interview mit den "Ruhr Nachrichten".

Bei Ex-BVB-Talent Pieper ist "das Fansein weg"

Allzu eng fühlt sich der ehemalige U21-Nationalspieler seinem Ausbildungsverein indes nicht mehr verbunden.

"Seitdem ich selbst Profi geworden bin, ist das Fansein weg. Natürlich verfolge ich den Weg einiger Spieler, mit denen ich bei der U21 zusammengespielt habe, gerade von denen in Dortmund. Aber ansonsten schaue ich mir die Spiele der Borussia genauso häufig wie von anderen Bundesligisten an", stellte Pieper klar.

Sich und seine Bremer Teamkollegen sieht er beim BVB nicht chancenlos. "Dortmund hat viele Spieler mit außergewöhnlicher Qualität. In den individuellen Duellen wollen wir aber zeigen, dass wir etwas mit nach Bremen nehmen können", betonte der Defensiv-Akteur: "Wir haben genug Infos über den BVB und wissen, was uns erwartet."

Bei Werder hat Pieper bis 2025 unterschrieben und ist unter Coach Ole Werner bislang als Stammkraft gesetzt.

Angesprochen auf eine mögliche Rückkehr zur Borussia in der Zukunft antwortete er: "Sag niemals nie! Aber ich habe jetzt langfristig in Bremen unterschrieben. Daher sehe ich meine Zukunft erst einmal bei Werder. Ich fühle mich hier wohl. Aber komplett ausgeschlossen ist es sicherlich nicht."