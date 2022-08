Weigl-Wechsel nach Gladbach rückt näher

IMAGO/Valter Gouveia/SPP

Ex-BVB-Profi Julian Weigl steht vor einem Wechsel nach Gladbach

Die Bundesliga-Rückkehr von Ex-BVB-Profi Julian Weigl rückt näher. Nachdem sich Benfica und Borussia Mönchengladbach zunächst nicht auf einen Transfer einigen konnten, soll es in den Gesprächen mittlerweile entscheidende Fortschritte geben.

Wie die portugiesische Zeitung "Record" am Montag berichtet, könnte der Wechsel von Ex-BVB-Profi Julian Weigl von Rekordmeister Benfica zu Borussia Mönchengladbach nun doch noch in der laufenden Transferperiode über die Bühne gehen. Es werde erwartet, dass der Mittelfeldspieler auf Leihbasis zu den Fohlen wechselt, schreibt das Blatt.

Bis zuletzt hatte sich Benfica noch gegen ein Leihgeschäft gesträubt. Zwar suchte der portugiesische Rekordmeister nach einem Abnehmer für den deutschen Nationalspieler, allerdings wollte der Klub aus Lissabon den ehemaligen BVB-Profi gerne verkaufen und nicht "nur" verleihen. Doch dafür fehlt dem Bundesligisten schlicht und ergreifend das Geld.

Das hat sich offenbar auch bis zu Weigl durchgesprochen, der dem Bericht zufolge selbst auf ein Leihgeschäft bestand.

Ex-BVB-Profi Weigl unter Roger Schmidt außen vor

Mittlerweile stehen die Gladbacher laut "Record" kurz davor, den 26-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. Ob sich die beiden Vereine auf eine anschließende Kaufoption oder gar Kaufpflicht verständigt haben, ist nicht bekannt. Eine dementsprechende Option soll den Fohlen "Sky" zufolge aber von Anfang an vorgeschwebt haben.

Sehrwohl bekannt ist dafür, dass Weigl in den Plänen von Trainer Roger Schmidt keine tragende Rolle mehr spielt. In den fünf Pflichtspielen der laufenden Saison kam der Ex-Dortmunder lediglich zu zwei Joker-Einsätzen. Teamintern hat ihm Eigengewächs Florentino (23) längst den Rang abgelaufen. An eine Trendwende glauben offenbar weder die Benfica-Verantwortlichen noch Weigl selbst.

Weigl wechselte Anfang 2020 vom BVB nach Lissabon und lief seitdem in 77 Liga-Spielen für den nationalen Rekordmeister auf. Sein Vertrag bei den "Adlern" läuft noch bis zum Sommer 2024.