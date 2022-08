Mit Golfcart abtransportiert: Sorgen um Schalke-Stürmer

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Verletzte sich im Training: Sebastian Polter vom FC Schalke 04

Schlechte Nachrichten für den FC Schalke 04: Wenige Tage vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) muss Trainer Frank Kramer einen kleinen Verletzungsschock verdauen.

Neuzugang Sebastian Polter hat sich am Dienstag beim öffentlichen Training des FC Schalke 04 verletzt. Der Mittelstürmer musste die Einheit vorzeitig abbrechen, wie unter anderem "WAZ" berichtet.

Der 31-Jährige wurde mit einem Golfcart zum Profileistungszentrum der Königsblauen gefahren, wo erste Untersuchungen folgten. Sein linker Oberschenkel war auf dem Trainingsplatz bereits mit einer Bandage versehen worden.

Nähere Informationen über die Schwere der Verletzung sind nicht bekannt. Sollte sich Polter tatsächlich eine Muskelverletzung zugezogen haben, steht hinter seinem Einsatz gegen Union Berlin ein großes Fragezeichen.

Polter wurde seit seinem Wechsel im Sommer vom Revierrivalen VfL Bochum in allen vier bisherigen Pflichtspielen eingesetzt. Ein Tor gelang dem Routinier im Knappen-Trikot bislang noch nicht.

Schalke-Duo trainiert nur individuell

Mittelfeldspieler Tobias Mohr, der wegen eines Magen-Darm-Infekts gegen den VfL Wolfsburg ausgefallen war, und Abwehrmann Ibrahima Cissé trainierten unterdessen individuell, wie der Revierklub am Dienstagnachmittag mitteilte.

Ob das Duo gegen Union Berlin rechtzeitig fit wird, bleibt vorerst abzuwarten. Länger ausfallen wird Justin Heekeren, der Torhüter hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.

Der FC Schalke 04 war unter dem neuen Cheftrainer Frank Kramer mit zwei Punkten aus drei Spielen in die Saison gestartet. Zuletzt erkämpfte sich der Aufsteiger ein 0:0 gegen den VfL Wolfsburg. Maßgeblichen Anteil am Punktgewinn hatte der zuvor in die Kritik geratene Schlussmann Alexander Schwolow, der erstmals in dieser Saison ohne Gegentor blieb. Gegen Union Berlin streben die Königsblauen nun die ersten drei Punkte an.