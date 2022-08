Wird dieses Ajax-Talent der neue Eintracht-Knipser?

unknown

Sontje Hansen soll bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen

Mit mageren zwei Punkten aus drei Bundesliga-Spielen sowie der 0:2-Pleite im europäischen Supercup gegen Real Madrid ist Eintracht Frankfurt nur schwer aus den Startlöchern gekommen. Vor allem in der Offensive hapert es noch bei den Hessen. Für neuen Schwung könnte da ein Youngster aus den Niederlanden sorgen, der jetzt mit der SGE in Verbindung gebracht wird.

Laut einem Bericht von "Voetbal International" soll die Eintracht nämlich das Toptalent Sontje Hansen ins Visier genommen haben. Der 20-Jährige steht bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, wo er bisher vor allem in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Für den niederländischen Rekordmeister wartet er in der Eredivisie noch auf den Durchbruch, kam bisher erst zu einem Kurzeinsatz in der Saison 2019/2020.

Wie das niederländische Online-Portal weiter berichtet, will Ajax gerne mit dem Stürmer verlängern, der momentan noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2023 in Amsterdam besitzt. Gespräche zwischen dem Klub und der Spielerseite sollen zwar laufen, bisher allerdings noch ohne Durchbruch. Ein Transfer noch vor dem Ende der Wechselfrist in einer Woche gilt daher momentan als nicht ausgeschlossen.

Eintracht-Sportvorstand Krösche hatte weitere Transfers nicht ausgeschlossen

Hansen stand bereits als Teenager bei vielen europäischen Topklubs auf der Einkaufsliste, blieb aber bisher bei Ajax, um sich dort in einer europäischen Elite-Liga durchzusetzen. Das ist ihm in den letzten drei Jahren aber noch nicht gelungen, weshalb es zuletzt ruhiger um den niederländischen U-Nationalspieler wurde.

Aktuell wird er neben Eintracht Frankfurt auch noch mit Ajax-Ligakonkurrent FC Utrecht sowie dem RSC Anderlecht aus Belgien in Verbindung gebracht.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatte zuletzt offengelassen, dass sich sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite noch etwas tun könnte beim amtierenden Europa-League-Sieger.