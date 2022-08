Medien: BVB-Hängepartie nervt Dahoud

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Mahmoud Dahoud vom BVB wartet auf Gespräche für eine Vertragsverlängerung

Borussia Dortmund muss sich in puncto Personalentscheidungen nicht nur um Nico Schulz, Manuel Akanji und Co. kümmern, sondern sich auch mit der Zukunft von Mahmoud Dahoud beschäftigen. Offenbar zögert der BVB noch bei Gesprächen über eine Verlängerung.

Nach Informationen der "WAZ" möchte sich Borussia Dortmund erst im September oder im Oktober mit einer Verlängerung mit Mahmoud Dahoud auseinandersetzen.

Das löse beim Mittelfeld-Strategen des BVB und dessen Vertrauten "nicht gerade Begeisterungssprünge aus", schreibt die Zeitung.

Bei Dahoud mache sich langsam Ungeduld breit, "ewig warten" mit der Entscheidung über seine Zukunft wolle er nicht, heißt es.

Vertrag beim BVB läuft 2023 aus

Der zweimalige deutsche Nationalspieler hatte sein ursprünglich in diesem Sommer auslaufendes Arbeitspapier beim BVB in der vergangenen Spielzeit zunächst nur um eine Saison verlängert und aufgrund der Corona-Krise dabei sogar auf Gehalt verzichtet.

2023 könnte Dahoud, der 2017 aus Gladbach zum BVB wechselte, den Verein nun jedoch ablösefrei verlassen.

Interessenten dürfte es geben: Im Winter hatte sich dem Vernehmen nach Newcastle United mit dem Mittelfeld-Mann beschäftigt.

Während seiner Anfangszeit in Dortmund kamen immer wieder Zweifel an Dahoud auf. Spätestens seit der ersten Amtszeit von Edin Terzic gehört der 26-Jährige aber zu den Stammkräften beim BVB.

Dahoud spielt in der Planung seines Trainers eine zentrale Rolle, weshalb dieser einer Verlängerung positiv gegenüberstehen dürfte.

Droht dem BVB ein Loch in der Zentrale?

Unter Terzic verpasste Dahoud keines der letzten 19 Bundesligaspiele. In dieser Zeitspanne erzielte Dahoud einen Treffer und legte einen weiteren auf.

Außerdem stand er insgesamt sieben Mal über 90 Minuten auf dem Platz, was das Vertrauen seines Trainers zeigt.

Neben einem möglichen Abgang Dahouds steht auch ein Wechsel von Jude Bellingham im kommenden Sommer im Raum.

Emre Can, der ebenfalls die Position im defensiven Mittelfeld bekleidet, könnte sogar noch diesen Sommer den Verein verlassen. Dem BVB droht also bald womöglich ein personelles Loch in der Zentrale.