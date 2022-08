Mailand auf Suche: Thiaw und Akanji im Fokus?

IMAGO/Christian Schroedter

Landet Schalke-Profi Malick Thiaw beim AC Mailand?

Der italienische Meister AC Mailand sucht händeringend nach einem neuen Innenverteidiger. Schon länger wird Malick Thiaw vom FC Schalke 04 als Verstärkung gehandelt. Nun soll auch BVB-Abwehrmann Manuel Akanji ins Blickfeld gerückt sein.

Verpflichtet der AC Mailand einen Verteidiger aus der deutschen Bundesliga? Nach Informationen von "Sky" werden gleich zwei Namen bei den Italienern diskutiert: Malick Thiaw vom FC Schalke 04 und Manuel Akanji von Borussia Dortmund.

Konkret sei das Interesse am 21 Jahre alten Schalker, so der TV-Sender. Der deutsche U21-Nationalspieler stehe "auf jeden Fall" auf dem Zettel der Rossoneri. Gespräche über einen Transfer sollen schon stattgefunden haben.

Die finanziell so angeschlagenen Königsblauen würden sich einem Verkauf nicht kategorisch verschließen, heißt es weiter. Für eine bestimmte Summe sei Schalke 04 bereit, Thiaw abzugeben. Wie hoch die Ablöse ausfallen müsste, nennt "Sky" nicht. Klar ist, dass die Mailänder schon seit geraumer Zeit über den Deutsch-Finnen nachdenken, schon im Winter bestand Interesse.

Thiaws Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis 2024. Sowohl in der vergangenen Aufstiegssaison als auch in der laufenden Spielzeit zählt er zu den Stammspielern beim FC Schalke 04.

Schlägt der AC Mailand beim BVB zu?

In Manuel Akanji vom BVB hätten die Mailänder indes einen weitaus erfahreneren Mann an der Angel. Der Schweizer blickt seit seinem Wechsel im Jahr 2018 vom FC Basel nach Dortmund auf 119 Spiele in der Bundesliga zurück.

Da der Abwehrmann seinen bis 2023 laufenden Vertrag nicht verlängern wollte und sich der BVB daraufhin in Niklas Süle und Nico Schlotterbeck zwei neue Innenverteidiger holte, sollen sich die Wege in diesem Sommer nun trennen.

"Sky" zufolge sei der 27-Jährige nun zumindest "ein Thema" beim Serie-A-Meister. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Akanji gegeben. Das richtige Angebot soll jedoch nicht dabei gewesen sein.