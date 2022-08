Bayern-Star vor Verlängerung? Salihamidzic enthüllt Plan

IMAGO/Laci Perenyi

Hat viel Lob für Leroy Sané und Jamal Musiala übrig: Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München

Während der turbulente Transfer-Sommer für Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München langsam auf die Zielgerade einbiegt, gibt es beim deutschen Rekordmeister schon die ersten konkreten Gedankenspiele, mit einem Leistungsträger vorzeitig zu verlängern. "Brazzo" verriet nun seine nächsten Schritte.

Die Agenda von Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei der Personalie Lucas Hernández ist bereits klar umrissen. Das Ziel: die Ausweitung des eigentlich bis 2024 noch sehr langfristig ausgerichteten Arbeitspapiers des französischen Nationalspielers. Hernández selbst hatte seine Bereitschaft schon kundgetan, Salihamidzic will den Ball nun zeitnah aufnehmen.

"Ich habe schon mit seinem Berater vor ein, zwei Monaten gesprochen", verriet der ehemalige Mittelfeldspieler am Rande des "Sport Bild"-Awards in Hamburg. "Aber vorerst nur um ein, zwei Vorgespräche zu führen."

Hernández, so Salihamidzic, fühle sich in München "sehr wohl". Der FC Bayern sei wiederum "sehr glücklich", den Innenverteidiger in den eigenen Reihen zu wissen. 2019 hatte Brazzo den Rekordtransfer unter Vertrag genommen, 80 Millionen Euro Ablöse wanderten damals an Atlético Madrid.

"Er ist eine wichtige Säule in unserer Mannschaft", führte Salihamidzic aus. "Wir sind natürlich bereit und wollen gerne mit ihm verlängern."

Als nächstes steht dem Bayern-Boss zufolge ein Treffen mit dem Spieler an: "Wir beide gehen diese Woche auch mal essen, werden einige Sachen besprechen. Er ist ein super Junge."

FC Bayern: Sonderlob für Sané und Musiala

Lob hatte Hasan Salihamidzic zudem für zwei weitere Spieler seiner Bayern übrig: Leroy Sané und Jamal Musiala. Die beiden deutschen Nationalspieler haben in der laufenden Saison schon mehrfach ihre Klasse unter Beweis gestellt.

Sané kam zum Start zunächst nur als Einwechselspieler zum Zug, zeigte in jenen Spielen aber, "wie gut er ist. Ich habe hohe Erwartungen, aber ich glaube auch an ihn, weil er mit den Möglichkeiten einer der Besten in der Welt werden kann".

Auch Musiala habe "wahnsinniges Potenzial", so Salihamidzic. "Das Trainerteam wird mit ihm arbeiten, aber wir müssen aufpassen, dass ihn dieser ganze Hype nicht stört. Er ist sehr bodenständig, kommt aus einer sehr guten Familie, hat gute Berater. Ich bin sicher, dass wir an ihm in Zukunft viel Spaß haben werden."