Bayern-Duo soll für Youth League gemeldet werden

IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern meldet Mathys Tel und Paul Wanner auch für die Youth League

Seit Jahren schleppt sich der FC Bayern eher schlecht als recht durch die Youth League. Im zehnten Jahr des Wettbewerbs wollen die Münchner endlich für mehr Positivschlagzeilen sorgen. Damit das gelingt, sollen zwei prominente Namen aus dem Profi-Kader ins Aufgebot rücken.

Wie "Sport1" berichtet, wird der FC Bayern seinen Youth-League-Kader in der Saison 2022/23 mit zwei äußerst prominenten Namen verstärken. Es heißt, dass sowohl Neuzugang Mathys Tel als auch Supertalent Paul Wanner ins Aufgebot berufen werden. Dies habe die sportliche Leitung der Nachwuchsabteilung in Absprache mit Julian Nagelsmann so entschieden.

Hintergrund der Nominierung ist die Aussicht des Duos auf mehr Einsätze unter der Woche. Da Nagelsmann den beiden jungen Profis in den wichtigen Champions-League-Gruppenspielen keine Einsatzminuten garantieren kann und von Spiel zu Spiel entscheiden wird, wen bzw. ob er überhaupt einen der beiden in den Profi-Kader beruft, soll die Youth League Tel und Wanner die Gelegenheit geben, Spielpraxis zu sammeln.

Gleichzeitig ist die Nominierung für das Youth-League-Aufgebot ein altbekannter und bewährter Trick der Klubs, um sich Platz im Champions-League-Kader zu schaffen. Spieler, die im Youth-League-Kader stehen, dürfen ohne Einschränkungen in den CL-Kader "hochgezogen" werden. Würden die Münchner das Duo direkt in den Champions-League-Kader berufen, wären diese beiden Plätze blockiert.

FC Bayern nimmt Youth-League-Sperre in Kauf

Der einzige Haken: Ab dem dritten Einsatz in der Champions League wären Tel und/oder Wanner nicht mehr für Einsätze in der Youth League zugelassen. Dies nehmen die Verantwortlichen des Rekordmeisters aber offenbar gerne in Kauf.

Wie die Profimannschaft in der Champions League, bekommt es auch der Nachwuchs des FC Bayern in der Youth League während der Gruppenphase mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen zu tun.