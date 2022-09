Nübel-Berater: "Weg beim FC Bayern fest vorgezeichnet"

IMAGO/Paris Saint-Germain v AS Monaco

Wird Alexander Nübel eines Tages die Nummer eins des FC Bayern?

Sportdirektor Hasan Salihamidzic machte zuletzt öffentlich klar, dass der FC Bayern in Zukunft mit dem derzeit an die AS Monaco verliehenen Alexander Nübel plant. Nun äußerte sich der Berater des Keepers zu den Plänen seines Schützlings.

"Die Bayern-Verantwortlichen haben klar gemacht, dass Alex zur Next-Gen gehören soll. Sie planen fest mit ihm. Das kommunizieren sie klar nach außen und nach innen", sagte Stefan Backs in einem Interview mit "Sky".

Nach einer Saison beim FC Bayern mit nur vier Pflichtspieleinsätzen zog Nübel im Sommer 2021 die Reißleine und schloss sich auf Leihbasis der AS Monaco an.

"Für Alex ist es eine Erfolgsstory. Am Anfang war es natürlich nicht ganz einfach. Neuer Verein, neue Sprache, zudem ist Monaco speziell", gab Backs zu, betonte jedoch: "Mittlerweile ist er auf einem neuen Niveau dank der Spielpraxis und der Verantwortung. Bisher war die Leihe ein voller Erfolg."

Stand jetzt wird Nübel im kommenden Sommer, wenn sein Leihgeschäft in Monaco beendet ist, an die Säbener Straße zurückkehren. Dieses Szenario ist allerdings nahezu ausgeschlossen. Grund dafür ist Platzhirsch Manuel Neuer.

Dass beide Keeper zusammen im Bayern-Kader stehen, ist für Nübel keine Option. "Alex schließt das aus. Und es macht weder für Alex Sinn noch für den FC Bayern. Er ist zu gut für die Bank, da sind Konflikte vorprogrammiert", so Backs.

Neuers Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2024 datiert. Danach könnte Nübel, dessen Arbeitspapier in München bis 2025 läuft, in die Fußstapfen des Nationaltorwarts treten.

Sollten sich Neuer und der FC Bayern aber für eine Verlängerung entscheiden, "müsste Alex vielleicht nochmal einen anderen Weg einschlagen", erklärte Backs, hob aber hervor: "Alle Parteien sind daran interessiert, dass er die Nummer eins des FC Bayern wird. Der Weg beim FC Bayern ist fest vorgezeichnet. Da müsste schon einiges passieren, damit das nicht passiert."