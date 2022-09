Vor den Derbywochen: Darum bleibt Terodde ganz gelassen

IMAGO/Blatterspiel

Simon Terodde trifft mit seinem FC Schalke auf den VfL Bochum

Simon Terodde will seinen FC Schalke 04 endlich zum ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga schießen. Nachdem er am letzten Wochenende beim 1:1 beim VfB Stuttgart seine Torflaute beendete, soll im Revierderby gegen den VfL Bochum am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) unbedingt ein Dreier eingefahren werden.

Es ist das erste von gleich zwei Nachbarschaftsduellen nacheinander. Empfängt der FC Schalke am sechsten Spieltag den VfL aus Bochum zum Vergleich, steht am darauffolgenden Samstag die Neuauflage des langersehnten Revierschlagers beim BVB auf dem Programm.

Für Simon Terodde ist allerdings vor allem das Bochum-Spiel ein besonderes, kickte er doch zwischen 2014 und 2016 noch selbst für den Klub von der Castroper Straße.

"Ich erinnere mich sehr gerne an meine Zeit dort zurück. Es waren zwei schöne Jahre, aus denen ich fußballerisch und für mich persönlich viel mitnehmen konnte", so der 34-Jährige im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Für den VfL traf der Mittelstürmer insgesamt 41 Mal in 66 Ligaspielen, wurde 2015/2016 mit 25 Treffern zum ersten Mal in seiner Karriere Torschützenkönig in der 2. Bundesliga.

FC Schalke trifft am Samstag auf den VfL Bochum

Seine Treffsicherheit hofft Terodde nun auch im deutschen Fußball-Oberhaus wiedergefunden zu haben, nachdem ihm zuletzt in Stuttgart per sehenswerter Direktabnahme sein erstes Saisontor geglückt war.

Vor dem Heimspiel am Samstagabend zeigt sich der gebürtige Bocholter noch betont gelassen, was die Erwartungshaltung an den derzeitigen Tabellen-15. FC Schalke gegen das Schlusslicht aus Bochum anbelangt: "Uns war bereits vor der Saison bewusst, dass wir in jedem Spiel alles geben müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen. So ist es auch bei diesem Spiel, dass wir natürlich gemeinsam mit unseren Fans gewinnen wollen", will der Torjäger von einer besonderen Drucksituation noch nichts wissen.

In den bisherigen fünf Liga-Spielen kam die Schalker Nummer 9 in jeder Partie zum Einsatz, trug zuletzt in Stuttgart gar die Kapitänsbinde.