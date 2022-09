IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Werden Europas Champions bald in den USA gelrönt?

Findet das UEFA-Champions-League-Finale bald in den USA statt? Ein brisanter Bericht aus Spanien lässt aufhorchen.

Die europäischen Fußball-Spitzenklubs wittern bei der Vergabe des Finals der Champions League in die Vereinigten Staaten eine Vervielfachung der Erlöse beim Verkauf von Sponsoring-und Fernsehrechten.

Wie die spanische "AS" berichtet, sei die Herausforderung, das größte Spiel des europäischen Spitzenfußballs in den USA auszutragen, auf allen Ebenen groß. Die wirtschaftlichen Aspekte seien jedoch so vorteilhaft, dass sie von Vereinen und der UEFA als überwiegend positiv bewertet wird.

Die Vereine der European Club Association (ECA), deren Präsident PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi ist, befürwortet eine weitere Ausweitung des Fußballmarktes. Der spanische Medienbericht erscheint womöglich nicht ganz zufällig eine Woche vor der nächsten Generalversammlung der ECA in Istanbul. Dabei soll es auch um einen Vorschlag gehen, das Champions-League-Finale zukünftig in Übersee austragen zu lassen.

Erst kürzlich hat die UEFA die TV Rechte in den USA an CBS, Viacom und Paramount für 1,5 Milliarden Euro verkauft. Mit der Ausweitung der Champions League auf 36 statt 32 Teams und satten 225 Spielen (exakt 100 Partien mehr als aktuell) im Jahr 2024 wird sich diese Summe noch einmal steigern.

Derzeit ist kein Werbe- und Fernsehmarkt so relevant wie der nordamerikanische. Fußball verzeichnet in den USA im Gegensatz zu Baseball oder Eishockey weiterhin Wachstumsquoten im umkämpften Markt. Spätestens mit der WM 2026, die die USA gemeinsam mit Mexiko und Kanada austragen wird, soll der nächste ganz große Soccer-Boom auf der anderen Seite des Atlantiks ausgelöst werden.

Ein Boom, bei dem die UEFA und ihre Vereine gerne mitverdienen möchten. Schon jetzt verdienen viele europäische Spitzenklubs in Nordamerika viel Geld. Der International Champions Cup, eine seit 2013 jährlich im Sommer stattfindende Serie von Freundschaftsspielen internationaler Spitzenteams, die überwiegend in den USA ausgetragen wird, bringt den Vereinen schon jetzt Präsenz im US-Fernsehen sowie hohe Vermarktungserlöse.