Wackelt Nagelsmann? Das sagt FCB-Präsident Hainer

Nach Oliver Kahn hat auch Präsident Herbert Hainer Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern den Rücken gestärkt.

"Wir sind von Julian Nagelsmann und unserer ganzen Mannschaft komplett überzeugt. Nach der Länderspielpause werden wir wieder richtig angreifen, wie man es vom FC Bayern kennt. Die Saison hat gerade erst begonnen, und wir wissen, dass wir das Potenzial haben, um unsere großen Ziele zu erreichen", sagte Hainer in "Münchner Merkur" und "tz".

Wie der Pay-TV-Sender "Sky" zu wissen glaubt, hat Nagelsmann sogar eine Job-Garantie, sollte er nach der Länderspielpause sogar auch die nächste Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen verlieren.

Anschließend muss der FC Bayern in der Champions League gegen Viktoria Pilsen und in der Liga gegen Borussia Dortmund ran.

"Wir sind von Julian total überzeugt"

Hainer bleibt optimistisch: "Vier sieglose Bundesligaspiele sind beim FC Bayern selbstverständlich nicht das, was sich unsere Fans und wir alle uns vorstellen. Allerdings sehen wir auch die Vielzahl an Torchancen, die sich unsere Mannschaft in jeder Begegnung erspielt und die sich aktuell nicht in unseren Ergebnissen spiegelt."

Kahn hatte am Vortag gesagt, dass sich der Verein "nicht mit irgendwelchen anderen Trainern" beschäftige. "Wir sind von Julian total überzeugt", sagte der frühere Nationaltorwart beim Besuch des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf dem Oktoberfest.

Die Münchner sind in der Champions League mit zwei Siegen klar auf Achtelfinal-Kurs, in der Bundesliga belegen sie nach einem 0:1 beim FC Augsburg mit einem Rückstand von fünf Punkten auf Tabellenführer 1. FC Union Berlin nur Rang fünf.

Nach der Länderspielpause geht es in der Bundesliga weiter mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Danach folgen der Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund und ein Heimspiel gegen den SC Freiburg. Zwischendrin wollen die Münchner in der Champions League mit zwei Spielen gegen Viktoria Pilsen das Achtelfinal-Ticket buchen.