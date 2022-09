Frankreich gewinnt Abstiegs-Krimi - Pleite für Lewandowski

IMAGO/JB Autissier

Mbappé und die Franzosen gewannen gegen Österreich

Fußball-Weltmeister Frankreich findet zwei Monate vor dem WM-Auftakt in Katar so langsam in die Spur.

Das ersatzgeschwächte Team von Nationaltrainer Didier Deschamps gewann am Donnerstag sein Nations-League-Spiel in St. Denis gegen Österreich um Teamchef Ralf Rangnick mit 2:0 (0:0) und darf nach dem ersten Saisonsieg auf den Verbleib in der A-Liga hoffen.

Superstar Kylian Mbappé (56.) und Olivier Giroud (65.) schossen die Franzosen zum Sieg gegen die Österreicher, bei denen der Ex-Bremer Marko Arnautovic sein 103. Länderspiel absolvierte und mit Rekordspieler Andreas Herzog gleichzog.

Zuvor hatte Titelverteidiger Frankreich im Juni zum Nations-League-Start zwei Niederlagen sowie zwei Remis verbucht und dadurch bereits die Chancen auf das Finalturnier 2023 verspielt.

In der Gruppe A1 verwies die Equipe Tricolore (fünf Punkte) nun Österreich (vier Punkte) auf den letzten Platz.

Die Entscheidung über den Abstieg fällt am kommenden Sonntag, wenn Frankreich nach Dänemark reist und die Österreicher auf Vize-Weltmeister Kroatien treffen, der sich im direkten Duell mit 2:1 gegen die Dänen durchsetzte.

Für Kroatien trafen VfB-Profi Borna Sosa (49.) und Lovro Majer (79.), Christian Eriksen glich zwischenzeitlich für Dänemark aus (77.).

Lewandowski und Co. unterliegen Oranje

Kurz vor dem Einzug in die Endrunde steht die niederländische Nationalmannschaft. In Warschau gewann das Team von Bondscoach Louis van Gaal mit 2:0 (1:0) gegen Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski. Im abschließenden Prestige-Duell gegen den Nachbarn aus Belgien reicht der Elftal am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) ein Punkt für den Gruppensieg und die damit verbundene Qualifikation für das Finalturnier.

Der im Sommer von zahlreichen Topklubs umworbene Cody Gakpo (13.) brachte die Gäste im ersten Durchgang in Führung. Arkadiusz Milik vergab in der 52. Minute die beste Chance auf den polnischen Ausgleich, der Stürmer von Juventus Turin schoss aus kurzer Distanz über das Tor. Steven Bergwijn (60.) bestrafte den Fehlschuss wenige Minuten später mit dem 2:0.

Im Anschluss brachten die Niederländer das Ergebnis sicher über die Zeit. Innenverteidiger Matthijs de Ligt vom deutschen Rekordmeister Bayern München kam nicht zu einem Einsatz.

Im Parallelspiel der Gruppe vier setzte sich Belgien knapp mit 2:1 gegen Wales durch. Kevin De Bruyne (10.) und Michy Batshuayi (37.) brachten den Favoriten in Führung, Kieffer Moore traf kurz nach der Pause zum Endstand (50.).